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    ФНС объявила охоту на «серых» и «черных»? Многие ли россияне после налоговой реформы захотят получать зарплату в конверте

    Работодателям готовят серьезные санкции

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    Все мечтают о приличной белой зарплате и солидных премиях. Мечты сбудутся?
    Все мечтают о приличной белой зарплате и солидных премиях. Мечты сбудутся?Фото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    С 1 января 2025 года в России вступят в силу масштабные изменения в налоговой системе, направленные на повышение доходов бюджета на 2,6 трлн рублей. Реформа затронет практически все виды налогов, влияя как на граждан, так и на бизнес.

    Наибольшее внимание, конечно, привлекает подоходный налог (НДФЛ). После многих лет обсуждения наконец-то введена полноценная дифференцированная ставка налога в зависимости от размера дохода:

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    Причем, что важно, повышенная ставка применяется только к сумме превышения. Сохраняются налоговые льготы для доходов, связанных с СВО (зарплаты и премии мобилизованных, контрактников, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств).

    Ставка для самозанятых остается на прежнем уровне — 4% для доходов от физических лиц и 6% для доходов от предпринимателей.

    Сразу после утверждения налоговой реформы появились катастрофические прогнозы: работодатели будут вынуждены переходить на серые зарплаты. А хорошо зарабатывающие граждане начнут выводить деньги из страны (возможностей сохранилось много, например криптовалюта).

    Лучше платить сейчас?

    Опрошенные MSK1.RU эксперты-экономисты уверены: чем больше будет попыток уклониться от налогообложения, тем жестче государство будет реагировать на нарушения. То есть снова начнется своеобразная игры в «кошки-мышки», как уже было в девяностые (помните знаменитый лозунг «Заплати налоги и спи спокойно!»?).

    — Многие не верят в государственную пенсионную систему, определенный процент из тех, кому еще далеко до пенсии, вообще сомневается в том, будет ли в его жизни участвовать государство через 10–20–30 лет, — говорит Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — Поэтому вопрос накопления максимального количества пенсионных баллов путем увеличения отчислений в пенсионный фонд не стоит остро у большинства россиян. Они согласны в моменте получать больше, чем копить на пенсию.

    Думаете, сами россияне легко соглашаются на серые зарплаты, а не под давлением работодателей, желающих минимизировать издержки?

    — Знаете, по моим наблюдениям, за последние 10–15 лет количество людей, работающих по серым и черным схемам действительно сократилось. Потому что граждане наконец начали осознавать, что зарплата в конверте не дает им никаких гарантий. Им могут не доплатить, не заплатить вообще, и никто не сможет ничего сделать, потому что в трудовом договоре будут стоять совершенно определенные цифры.

    Кроме того, граждане, которые работают по серой схеме, не могут рассчитывать на достойную оплату больничных и отпусков, потому что они начисляются в соответствии с уровнем официальной заработной платы, — говорит Гусятникова. — В связи с этим определенные риски есть, но я не думаю, что уходить в серые зарплаты будет большой процент россиян, ведь работать официально гораздо выгоднее.

    Вызовут на ковер

    Член Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов (ЕАНФК) Елена Лефтерова напоминает, что с 1 января 2024 года вступил в закон, который регулирует работу с сотрудниками на аутсорсинге, в том числе по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

    — В каждом регионе должны быть сформированы комиссии по выявлению работодателей, которые не оформляют работников или платят низкие зарплаты, — объясняет Лефтерова. — Раз в квартал эти комиссии будут получать от налоговой информацию о компаниях и ИП, у которых больше 10 подрядчиков по договорам ГПХ с выплатами ниже МРОТ, больше 10 самозанятых с выплатами от 20 тысяч рублей в месяц или среднемесячная зарплата меньше, чем средняя зарплата по региону (отклонение на 35% и больше).

    Конечно, «зарплатные» комиссии существуют не первый год, но с введением электронной отчетности выявлять недобросовестных работодателей стало намного проще.

    И каких именно работодателей будут вызывать на эти комиссии?

    — Вот основные показатели, которые заинтересуют зарплатную комиссию. Низкая налоговая нагрузка по НДФЛ, долг по НДФЛ и страховым взносам. Сумма перечисленного НДФЛ стала меньше на 10% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Зарплата ниже среднего уровня по этому виду экономической деятельности в регионе. Особое внимание уделяется работодателям, работники которых получают зарплату ниже прожиточного минимума.

    Сумма перечисленных страховых взносов стала меньше по сравнению с предыдущим отчетным (налоговым) периодом, при этом численность сотрудников не изменилась. Получена информация, что на предприятии выплачивается серая зарплата (это может быть жалоба сотрудника).

    Получается, если у вас на фирме есть все эти поводы для сомнения, вас вызовут на комиссию и заставят платить налоги с зарплаты?

    — Перед тем как вызвать работодателя на комиссию, идет подготовительная работа. Изучают сданную отчетность, поступившие жалобы, данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, информацию о компании в СМИ и интернете. Определив «сомнительных» работодателей, ФНС пришлет вызов на комиссию.

    «Сомнительных» работодателей попросят дать объяснения. Еще направят проверки трудовой инспекции и прокуратуры.

    Ранее мы рассказывали, как повышение налогов может отразиться на ценах в магазинах.

    Все мечтают о приличной белой зарплате и солидных премиях. Мечты сбудутся?
    Все мечтают о приличной белой зарплате и солидных премиях. Мечты сбудутся?Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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    Серые зарплатыЗарплаты в конвертахНалогиСамозанятыеНедобросовестные работодатели
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