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    Радимов сыграл свадьбу в Петербурге

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой. Как сообщил 19 июля Starhit, свадьбу сыграли в Петербурге. Более полугода назад Радимов сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

    Торжество прошло на фоне знаменитого Исаакиевского собора, откуда жених уже успел поделиться первым снимком в своих социальных сетях. «Коротко о сегодняшнем дне», — подписал Радимов фотографию, на которой запечатлены счастливые моменты праздника.

    Невеста блистала в коротком белом платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. Вместо традиционной фаты Анастасия выбрала распущенные локоны, которые гармонично дополняли ее образ. Владислав предпочел классический черный костюм и светлую рубашку, создавая элегантный контраст.

    О своих отношениях с Кулешовой Радимов сообщил в июне прошлого года. Известно, что Анастасия занимается бизнесом: владеет парфюмерным брендом.

    Радимов официально был женат дважды. От первой жены Лоры у спортсмена есть дочь Александра. С 2004 по 2016 год футболист был женат на певице Татьяне Булановой. В 2007 году у них родился сын Никита. В июне 2023-го стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.

    На футбольном поле Радимов защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», испанской «Сарагосы», болгарского «Левски», петербургского «Зенита» и «Крыльев Советов» из Самары. После завершения карьеры футболиста он работал тренером в системе «Зенита».

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