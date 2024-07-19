Радимов сыграл свадьбу в Петербурге

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой. Как сообщил 19 июля Starhit, свадьбу сыграли в Петербурге. Более полугода назад Радимов сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

Торжество прошло на фоне знаменитого Исаакиевского собора, откуда жених уже успел поделиться первым снимком в своих социальных сетях. «Коротко о сегодняшнем дне», — подписал Радимов фотографию, на которой запечатлены счастливые моменты праздника.