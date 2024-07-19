Радимов сыграл свадьбу в Петербурге

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой. Как сообщил 19 июля Starhit, свадьбу сыграли в Петербурге. Более полугода назад Радимов сделал предложение руки и сердца своей избраннице.
Торжество прошло на фоне знаменитого Исаакиевского собора, откуда жених уже успел поделиться первым снимком в своих социальных сетях. «Коротко о сегодняшнем дне», — подписал Радимов фотографию, на которой запечатлены счастливые моменты праздника.
Невеста блистала в коротком белом платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. Вместо традиционной фаты Анастасия выбрала распущенные локоны, которые гармонично дополняли ее образ. Владислав предпочел классический черный костюм и светлую рубашку, создавая элегантный контраст.
О своих отношениях с Кулешовой Радимов сообщил в июне прошлого года. Известно, что Анастасия занимается бизнесом: владеет парфюмерным брендом.
Радимов официально был женат дважды. От первой жены Лоры у спортсмена есть дочь Александра. С 2004 по 2016 год футболист был женат на певице Татьяне Булановой. В 2007 году у них родился сын Никита. В июне 2023-го стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.
На футбольном поле Радимов защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», испанской «Сарагосы», болгарского «Левски», петербургского «Зенита» и «Крыльев Советов» из Самары. После завершения карьеры футболиста он работал тренером в системе «Зенита».