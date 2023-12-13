Экс-футболист «Зенита» Радимов сделал предложение своей новой девушке

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой. На своей странице в социальных сетях 48-летний Радимов опубликовал фотографию с обручальным кольцом.



«Я сдался», — написал он.

О своих отношениях с Кулешовой Радимов сообщил в июне текущего года. Известно, что Анастасия Кулешова занимается бизнесом: владеет парфюмерным брендом.

Радимов официально был женат дважды. От первой жены Лоры у спортсмена есть дочь Александра. С 2004 по 2016 год футболист был женат на певице Татьяне Булановой. В 2007 году у них родился сын Никита. В июне стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.