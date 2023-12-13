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    Экс-футболист «Зенита» Радимов сделал предложение своей новой девушке

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой. На своей странице в социальных сетях 48-летний Радимов опубликовал фотографию с обручальным кольцом.

    «Я сдался», — написал он.

    О своих отношениях с Кулешовой Радимов сообщил в июне текущего года. Известно, что Анастасия Кулешова занимается бизнесом: владеет парфюмерным брендом.

    Радимов официально был женат дважды. От первой жены Лоры у спортсмена есть дочь Александра. С 2004 по 2016 год футболист был женат на певице Татьяне Булановой. В 2007 году у них родился сын Никита. В июне стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.

    На футбольном поле Радимов защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», испанской «Сарагосы», болгарского «Левски», петербургского «Зенита» и «Крыльев Советов» из Самары. После завершения карьеры футболиста он работал тренером в системе «Зенита».

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    Комментарии 8

    Гость13 Дек 2023 в 02:22
    Спартак Чемпион !
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