Суд ООН: оккупация Израилем Палестины — аннексия, а действия Тель-Авива на палестинских территориях нарушают международное право

Международный суд ООН 19 июля признал деятельность Израиля на палестинских территориях нарушающей международное право. О решении, озвученном председателем суда Навафом Саламом, сообщает The Guardian.

Уточняется, что международное право нарушает поселенческая политика Израиля и эксплуатация природных ресурсов Палестины. Суд постановил, что дальнейшее присутствие Израиля на палестинских территориях является незаконным, и всякая новая поселенческая деятельность должна быть прекращена.

Издание при этом отмечает, что решение суда ООН является «юридически необязательным». Также Наваф Салам заявил, что «государства обязаны не признавать оккупацию Израилем палестинских территорий и проводить различие между ними, а Израиль должен возместить ущерб, причиненный оккупацией палестинских территорий, заплатив репарации».

«Международный суд считает, что Израиль систематически дискриминирует палестинцев на оккупированных территориях, и называет оккупацию этих территорий «фактической аннексией», — заявил председатель суда.

Дело возникло на основании запроса от 2022 года , посредством которого Генассамблея ООН просила суд оценить правовые последствия «длительной оккупации, заселения и аннексии» Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, и связанной с этим политики израильских властей. Ранее Совбез ООН не принял резолюцию о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС из сектора Газа совершил атаку на территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

