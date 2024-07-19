Чудовищно поглупели. Как в Петербурге сражались с «умными» домофонами — и что из этого вышло

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жители одного из домов в Калининском районе попробовали отказаться от услуг монополиста по «умным» домофонам. В итоге те висят на дверях, как амбарные замки, подступиться к ним никто не может.

Не хотите дорого — не будет никак «Умный» домофон в доме по адресу: Замшина ул., 9, появился, как у тысяч других, по программе «Безопасный город». «Нас никто не спрашивал, хотим ли мы заменять прежние домофоны на эти и сколько мы готовы за них платить. Лично мы договор с «Цифралом» (на 50% принадлежит компании «ЭР-Телеком». — Прим. ред.) не заключали, но он обслуживал наш дом с 2005 года. Если город навязал «умные» домофоны, жителей никто не может обязать платить большие деньги за них. Мы согласны на тарифы по распоряжению правительства Петербурга — 0,35 рубля за метр», — рассказывает жительница дома на Замшиной, 9, Надежда Басанцова.



Поскольку функционал домофонов ограничен, жители порой ждут скорую так. Фото: Надежда Басанцова Поделиться Поделиться





Речь о распоряжении комитета по тарифам «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга на 2024 год». «Фонтанка» рассказывала, что оно обязательно для нанимателей госжилья, а также для домов, где собственники не определились с тарифами. Обычно эти цифры и берут за основу жилкомсервисы. В пункте «Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)» указан тариф 0,35 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.



«Цифрал» обслуживать современные домофоны за такую плату не может, поскольку речь о высокотехнологичных устройствах, а не просто о замках. Стандартный тариф компании составлял до недавнего времени 75 рублей, потом был проиндексирован до 79 рублей. Сами домофоны в случае с домом на Замшиной были установлены непосредственно компанией «Эр-Телеком» (бренд «Дом.ру») и могут управляться приложением компании. Часть его функций бесплатны, за доступ ко всем возможностям нужно платить 130 рублей в месяц. В платный пакет, судя по сайту компании, входит, например, открывание двери с помощью смартфона и просмотр истории посещений. То есть за полный спектр возможностей домофона необходимо платить 209 рублей, но можно ограничиться и минимумом.



«Умные» домофоны, установленные по госконтрактам, как правило, остаются имуществом той компании, которая их установила. И поскольку они не входят в состав общего имущества дома, управляющие организации никак ими не занимаются.

Читайте также Вы нас-то спросили? Петербуржцы сообщают о несогласованной замене домофонов на «умные» Инициативные граждане на Замшиной попробовали добиться расторжения договора с «Цифралом» и перевода домофонов в общее имущество дома, чтобы их обслуживал, как и весь дом, Жилкомсервис № 3 Калининского района. В компании «Цифрал» им письменно поясняли, что «умный» домофон, установленный по госконтракту, не может стать общим имуществом и единственный вариант — демонтировать его и установить другое, аналоговое (а не цифровое) оборудование.



Жители всё же провели общее собрание собственников и проголосовали за то, чтобы расторгнуть контракт с «Цифралом» и включить домофоны в общедомовое имущество. В платежках от ЖКС есть две соответствующие графы: «Содержание общего имущества в МКД» и «Текущий ремонт общего имущества». Согласно предоставленным жителями квитанциям, плата может составлять порядка 300 рублей за каждый из пунктов, в зависимости от площади квартиры. И теперь инициативные граждане рассчитывали, что ЖКС возьмет на себя обслуживание домофонов в рамках этой оплаты.



В реальности же после расторжения договора с «Цифралом» в июне 2024 года домофоны отключили от «умных» систем и оставили без обслуживания. Теперь они работают как замки, то есть их можно открыть ключом, но из квартир ими управлять уже нельзя. Дом пятиэтажный, и жители верхних этажей такой поворот событий не оценили. Отдельную плату за домофоны никто не взимает, а ЖКС трогать их не собирается.



«Мы не обслуживаем домофоны. Жители заключают прямые договоры с организациями. Плата за содержание и ремонт общедомового имущества не включает в себя обслуживание домофонов, это должно идти отдельной строкой. Жильцы дома № 9 по Замшиной организовали недавно совет дома, и теперь он пытается сделать не знаю что», — рассказал «Фонтанке» гендиректор Жилкомсервиса № 3 Калининского района.



Несмотря на решение общего собрания собственников, домофоны «Дом.ру» не хотят включать в общее имущество дома — рассказывают жильцы.

«Мы проголосовали и набрали больше 50% голосов за то, чтобы включить домофоны в общее имущество МКД и наделить УК полномочиями их обслуживать. Отказ нам в этом мы считаем незаконным, обратились в Госжилинспекцию и МВД», — говорит Надежда Басанцова.

Женщина приводит в качестве аргумента содержание договора на управление многоквартирным домом, который был заключен с Жилкомсервисом № 3 Калининского района в 2016 году. В нем прямо указано, что платежи нанимателей ЖКС включают в себя оплату содержания и ремонта ПЗУ (кодового замка). Речь о кодовом замке на входной двери в парадную, и жители трактуют это как аналог домофона.

Попробуй откажись Инициативные жильцы обслуживания домофонов ни от «Дом.ру», ни от «Цифрал-Сервиса» не хотят, поскольку считают их монополистами, которые устанавливают цены по своему усмотрению. Других компаний, которые могли бы обслуживать такие домофоны с камерами и брали бы за это меньшую плату, пока не найти.



В жилищном комитете пояснили «Фонтанке», что за «умные» домофоны, включенные в программу «Безопасный город», отвечают подрядчики Городского мониторингового центра (подведомственная структура комитета по информатизации и связи). Если на момент заключения договора с ЖКС современных домофонов не было, то обстоятельства изменились. Замена домофонов должна была проводиться по результатам общего собрания собственников.

В комитете по информатизации и связи отмечают, что жители свободны сами выбирать, кто будет обслуживать «умные» домофоны в их домах. Для этого нужно провести переговоры с домофонной компанией и управляющей домом организацией. Сам комитет никак не контролирует вопрос обслуживания «умных» домофонов, поскольку это за пределами его компетенций.

На вопрос о том, могут ли жители демонтировать домофоны, подключенные к системе «Безопасный город», и отказаться от услуг подрядчика, с которым город заключил контракт, в комитете отвечают, что в целом это возможно. Существуют адресные перечни домов, по которым межведомственные комиссии приняли решение об установке домофонов с городскими камерами. Данные с них мониторят правоохранители и чиновники. Если жильцы против — можно попробовать добиться исключения адреса из такого перечня.



«Необходимое основание для исключения дома из адресного перечня госконтракта на оказание услуг по передаче данных между устройством мониторинга и Центром обработки и хранения данных — это документ, подтверждающий отказ собственников жилых помещений от размещения устройства мониторинга городской системы видеонаблюдения (результат общего собрания собственников). Документ необходимо направить исполнителю контракта, а также проинформировать СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» по электронной почте (knz@spb112.ru)».

Как пояснял комитет по информатизации раньше, список адресов для подключения домофонов к системе видеомониторинга «Безопасный город» формируют с учетом криминогенной обстановки, на основе решений районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и обращений МВД. Кроме этого, учитывают просьбы жителей установить такой домофон.



По актуальному госконтракту «Эр-Телеком» поэтапно к 2026 году должен установить порядка 4000 новых домофонов, которые подключат к системе «Безопасный город».



В жилищном комитете подчеркивали, что установка новых домофонов возможна только по результатам общего собрания собственников, поскольку работы в любом случае затрагивают общее имущество дома. Однако, судя по всему, жителей спрашивают не всегда. Так, петербуржцы, живущие на Достоевского, 10, сообщали «Фонтанке», что их поставили перед фактом: домофоны «Дом.ру» будут установлены. Люди физически не позволили это сделать, начали обращаться в ведомства и СМИ и добились того, что им вернули их прежние домофоны — с видеонаблюдением, доступным только для них самих.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»