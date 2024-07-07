Вы нас-то спросили? Петербуржцы сообщают о несогласованной замене домофонов на «умные»

Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





Петербуржцы снова жалуются на установку новых домофонов без их ведома и пытаются физически этому помешать. Замена устройств происходит под эгидой проекта «Безопасный город»: данные с камер будут поступать в прямое распоряжение полиции и чиновников. Но есть среди горожан те, кто сомневаются в этой концепции и считают более безопасными свои прежние домофоны.



В редакцию «Фонтанки» обратились жители дома № 10а по улице Достоевского. 26 июня их поставили перед фактом: домофоны будут заменены. В объявлении об этом был указан номер госконтракта и расписаны плюсы нового устройства (бесплатная установка, два бесплатных ключа, встроенная камера, антивандальная конструкция, тревожная кнопка для связи с оперативными службами, можно управлять через приложение «Дом.ру»). Уже на следующий день начались работы, но люди остановили подрядчиков и не дают им закончить до сих пор.



«Один из наших домофонов демонтировали и взамен него установили домофон "Дом.ру". Никакого общего собрания жильцов не было, нас даже не спрашивали. Во втором подъезде рабочих поймал за руку мой супруг и сказал им ясное "Нет", там мы им не даем домофон поменять. От установленного отключили блок питания и спрятали его, требуем это убрать и установить прежний домофон», — рассказала местная жительница Анастасия.

Старый домофон Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Старый домофон Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Старый домофон Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





Новый домофон Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Новый домофон Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





У семьи женщины в этом небольшом доме две квартиры — в каждой из двух парадных. Она рассказывает, что жильцы скидывались и покупали прежние домофоны за свой счет. Это современные устройства, тоже антивандальные и с видеонаблюдением, правда доступ к камерам имели только жильцы. Обслуживали их подрядчики «Жилкомсервиса № 2 Центрального района». Новые домофоны Анастасия считает совершенно небезопасными. Тем более что коды от них указали прямо в объявлениях на дверях.



«Проблема в том, что наш подъезд станет проходным, если нам поставят стандартное оборудование. К таким домофонам легко купить ключи. В интернете много вариантов, и люди покупают целые комплекты по 700 рублей. Дом у нас исторический, внутри витражи, люди ходят к нему с экскурсиями, а с таким домофоном и вовсе станет проходной двор», — говорит женщина.

Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





Она отмечает, что рядом уже есть городская камера, подключенная к системе «Безопасный город», а внутри парадной — еще одна, местных жителей.

Спор с подрядчиком, который пытался установить всё же новые домофоны, местные жители записали на аудио и видео (есть в распоряжении редакции). Мужчина не смог предъявить никакие документы, кроме ссылки на госконтракт, и предложил поставить устройства «Дом.ру» хотя бы временно, для отчетности.



читательница «Фонтанки» Анастасия

«Давайте так договоримся. Примерно через два дня бригада приедет. Она на полчаса запустит этот домофон, потом ваш поставит. <...> Мне надо в ГМЦ картинку. Вам жалко или чего?» — сказал мужчина.

Но жителей не устроила установка новых домофонов ни на 30, ни на 15 минут , тем более что никаких гарантий возврата на место прежних устройств нет.

Люди обратились в управляющую компанию, которая обслуживала их домофоны до этого, но там им ничем помочь не смогли.

«Правовые основания отсутствуют» Гендиректор «Жилкомсервиса № 2 Центрального района» Наталия Полуянская в официальном ответе жильцам сообщила, что если они не согласны с установкой домофонов нового поколения, то им нужно провести общее собрание собственников по этому вопросу и срочно предоставить его результаты в ГЖИ, «Эр-Телеком» («Дом.ру») или «Ростелеком Северо-Запад». Предложение выглядит особенно экстравагантно с учетом того, что проведение общего собрания собственников с правильным оформлением документов может занять не один месяц.



В разговоре с «Фонтанкой» Полуянская затруднилась оценить ситуацию именно на Достоевского, 10 .

«Жильцы вправе сами определять, с какой компанией они хотят заключать договор на установку и обслуживание домофонов. У нашей организации есть соглашение с подрядчиком. Люди могут пользоваться как его услугами, так и услугами других компаний», — сказала она.

Жилищный комитет пояснил «Фонтанке», что даже в рамках программы «Безопасный город» новые домофоны могут быть установлены только по решению общего собрания собственников. В ином случае это незаконно.

«Размещение домофонов невозможно без использования общего имущества в МКД (многоквартирном доме. — Прим. ред.). Принятие решений о пользовании общим имуществом в МКД относится к компетенции общего собрания собственников (ОСС). Решения ОСС принимаются большинством голосов, не менее чем 2/3 от общего числа голосов всех собственников помещений в данном доме. Наделение управляющей организации полномочиями по принятию решений, отнесенных к компетенции ОСС, законодательством не предусмотрено. В случае если решения, связанные с размещением домофонов на общем имуществе в каком-либо МКД, в том числе включенном в программу «Безопасный город», на ОСС не принимались, правовые основания для производства работ по замене домофонов в таком МКД отсутствуют», — сообщили «Фонтанке» в жилищном комитете.



Жителям рекомендуют обратиться в ГЖИ с жалобой на действия управляющей компании, которая допускает замену домофонов вопреки несогласию собственников.

Потенциальную незаконность ситуации отмечает и юрист.

«Без решения общего собрания собственников устанавливать домофоны нельзя. Что касается замены, модернизации, сама управляющая организация могла бы производить эти работы. Стороннее же лицо менять одни домофоны на другие, при том, что и первые, и вторые будут являться собственностью, например, либо самих жителей, либо домофонной компании, без перехода в состав общего имущества МКД, нельзя. Таким образом, сейчас при модернизации домофонов, которые не входят в состав общего имущества, необходимо проводить собрание, по результатам которого жильцы выразят свое согласие», — рассказывает юрист по жилищным вопросам Николай Тямшанский.



Видеопоток с одной точки — три тысячи рублей Контракт с «Эр-Телекомом» («Дом.ру») заключил «Городской мониторинговый центр», подведомственный комитету по информатизации и связи. Их сотрудничество в области видеоданных началось еще несколько лет назад, то есть договор не первый, как не первый и скандал с установкой домофонов. Стоимость очередного соглашения — 353,2 миллиона рублей.

В рамках него компания обязуется передавать видеоданные со своих домофонов в систему «Безопасный город», прямой доступ к которой имеют полиция и другие силовые структуры, а также некоторые сотрудники городских служб и администрации Петербурга. Кроме этого, «Эр-Телеком» до 2026 года должен поэтапно устанавливать домофоны с видеокамерами по списку из 1915 адресов.

При этом в описании объекта закупки указано:

«Адресные перечни мест размещения управляемых устройств мониторинга по этапам оказания услуг исполнитель формирует самостоятельно из адресного перечня, указанного в приложении».



Оплата работ зависит от количества установленных и исправно работающих устройств. Так, до августа 2024-го компании необходимо обеспечить передачу данных с 1500 устройств, за это она получит 4,8 миллиона рублей. Видеопоток с каждого домофона оценивается в 3196,5 рубля.

Может ли безнаказанно подрядчик установить домофон «для картинки», а потом снять его? В контракте написано, что нет, подобная работа оплачена не будет. К каждой камере должен быть обеспечен постоянный удаленный доступ для мониторинга.

«В случае неработоспособности управляемого устройства мониторинга (простоя) суммарно более чем T часов в течение одного отчетного периода (где T = 120 (сто двадцать часов)), услуга в отношении такого устройства на данном этапе считается неоказанной и не оплачивается», — сказано в договоре.

Прописаны требования к качеству видео, обзору и сети передачи данных, мониторинговый центр может попросить изменить положение камеры или что-то поправить. Разрешение видео должно быть 1920 x 1080 точек, аудиопоток с камеры — с разборчивостью не менее 93%. Обзор не должен быть закрыт листвой, ветками, объектами инфраструктуры более чем на 20%. Необходимо обеспечить панорамный вид на улицу или двор, который обеспечит контроль за входящими в парадную людьми и подъезжающими машинами.



Урегулирование ситуации В пресс-службе «Эр-Телекома» сообщили «Фонтанке», что просто исполняют заключенный контракт и не участвуют в формировании списка адресов, по которым необходимо установить домофоны с камерами.

«После строительно-монтажных работ правовой режим оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (магнитный замок / доводчик, кнопка выхода), не изменился. Обслуживающая домофонная организация, плата за содержание и ремонт остаются прежними», — отмечают в компании.

При этом АО «Эр-Телеком» согласно пойти на уступки жителям, чтобы не подогревать конфликт.

«В целях урегулирования сложившейся ситуации общество выражает готовность произвести демонтаж установленного домофонного оборудования на дверях парадной № 1 с одновременной установкой прежнего домофона. Работы будут осуществлены в срок до 12.07.2024», — сообщает пресс-служба, отмечая, что на парадной № 2 домофон не установлен и так, поскольку жители не пустили туда рабочих.



Всего в рамках контракта компания планирует оснастить новыми домофонами больше 4000 дверей (в адресном списке — 4800).



Каким должен быть регламент модернизации домофонов в условиях, когда без согласия собственников их устанавливать нельзя, а планы на установку измеряются тысячами? «Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по информатизации и связи.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»