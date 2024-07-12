Комитет по информатизации: соблюдение Жилищного кодекса при установке «умных» домофонов обеспечивает подрядчик

Комитет по информатизации и связи 12 июля разъяснил актуальный порядок установки «умных» домофонов в Петербурге в рамках программы «Безопасный город». В начале июля жители одного из домов на улице Достоевского заявили, что им начали устанавливать новые домофоны без согласия собственников, и стали физически мешать подрядчику делать это. В прошлом были и другие подобные скандалы. Первая информация о позиции комитета по этому поводу была некорректной.

В комитете по информатизации и связи поясняют, что законность и качество работ по установке домофонов с камерами, подключенными к системе «Безопасный город», должен обеспечить исполнитель госконтракта. В мае было заключено очередное соглашение на такие работы с компанией «Эр-Телеком» («Дом.ру»).

«Все необходимые мероприятия по подготовке и поддержанию в работоспособном состоянии телекоммуникационной инфраструктуры исполнитель реализует самостоятельно, за счет собственных средств, без участия «Городского мониторингового центра» и с соблюдением требований Жилищного кодекса Российской Федерации в части использования общего имущества собственников помещений. Вопросы, связанные с заменой и эксплуатацией какого-либо оборудования, не являются предметом контракта и не регулируются его условиями», — сообщает пресс-служба комитета.

Исполнитель, по данным ведомства, согласует выбор технического решения с управляющей организацией многоквартирного дома. Жители дома на улице Достоевского жаловались на то, что подрядчик начал демонтировать их прежние домофоны, тоже современные и с видеокамерами (не подключенными к «Безопасному городу»), заменяя их на свои, без согласования с собственниками. В жилищном комитете тогда рассказали «Фонтанке», что установка новых домофонов возможна только по результатам общего собрания собственников, поскольку такие работы неизбежно затрагивают общее имущество дома. Управляющая компания не обладает полномочиями принимать такое решение за жильцов. Юрист по жилищным вопросам Николай Тямшанский отмечал, что в некоторых случаях собрание не требуется — когда замену или модернизацию домофона осуществляет сама управляющая компания.

В комитете по информатизации отмечают, что список адресов, где подрядчику рекомендуют установить «умные» домофоны, формируют на основании решений специальных комиссий. Но подрядчик сам определяет, по каким из этих адресов в конечном счете установить устройства в рамках контракта. В актуальном договоре указано 1915 адресов, по которым рекомендовано установить 4800 домофонов. Предполагается, что в итоге подрядчик поэтапно установит 4000 устройств. Передача видеопотока с каждого такого домофона в «Городской мониторинговый центр» оплачивается отдельно.

«Адресный перечень размещения устройств мониторинга по контракту определяется на основании решений районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и обращений ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, исходя из текущей криминогенной обстановки на территории города», — отмечают в комитете по информатизации.

«Эр-Телеком» в свою очередь рассказывал «Фонтанке», что не участвует в формировании списка адресов и просто действует по заданию. От установки «умных» домофонов на Достоевского, 10, компания решила отказаться, чтобы урегулировать конфликт.