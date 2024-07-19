В Петербурге прописали требования к временным площадкам для снега. Они могут жить до полугода

Смольный подготовил изменения в петербургские правила благоустройства. До зимы еще далеко, но в них прописали требования к площадкам для временного складирования снега.
Проект изменений опубликован 19 июля. В нем отдельно написано, что понимается под такими площадками: «предназначенная для организации складирования на срок не более шести месяцев снежных масс (вывозимых в целях уборки) территория, земельный участок (или его часть), включая обеспечивающие их функционирование элементы благоустройства».
Она должна быть расположена на расстоянии не менее
При этом требуется содержание площадок в чистоте и технически исправном состоянии, восстановление элементов благоустройства,
«перемещение, штабелевание и уплотнение завозимого снега», а также рыхление уже слежавшегося. Кроме того — зачистка подъездных путей и обваловка.
Площадки для временного складирования снега открывают в Петербурге зимой для того, чтобы каждый грузовик не приходилось гонять сразу на снегоплавильный пункт, замедляя уборку улиц во время залповых снегопадов. Зачастую жители жалуются на появление таких объектов рядом с зелеными зонами, а некоторые площадки — как на Петроградской набережной — стали уже традиционными приметами трудной зимы.