В Петербурге прописали требования к временным площадкам для снега. Они могут жить до полугода

Смольный подготовил изменения в петербургские правила благоустройства. До зимы еще далеко, но в них прописали требования к площадкам для временного складирования снега.



Проект изменений опубликован 19 июля. В нем отдельно написано, что понимается под такими площадками: «предназначенная для организации складирования на срок не более шести месяцев снежных масс (вывозимых в целях уборки) территория, земельный участок (или его часть), включая обеспечивающие их функционирование элементы благоустройства».



Она должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, вне водосборных зон водоемов, вне рекреационных зон и с обязательным устройством въездов и выездов. Обеспечивается работа за счет покрытий, планировочных устройств, ограждений, освещения, будки. Перечень мест временного складирования снега устанавливает комблаг на основании предложений от районов.

