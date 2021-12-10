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На Петроградке принялись за снежный хребет. Устранять его пригнали трактор и КАМАЗы

На Петроградской набережной 10 декабря начали разгребать кучу снега, которую некоторые успели окрестить именем губернатора. Для этого понадобились трактор и несколько КАМАЗов.

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Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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Напомним, этот участок набережной — площадка временного складирования снега. Хребет вырос там после циклона «Бенедикт», который хозяйничал в Петербурге два дня и оставил подарок на Дворцовой площади.

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Комментарии (4)

aprahka
На фонтанке Снежные хребты беглова сменили сосули тети вали...
Аппаратчик мокрой классификации
Репортёры центральных и не очень центральных каналов, надеюсь, были оповещены заранее? :))
A_Petrov
Все-таки сломали Хребет Беглова?
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