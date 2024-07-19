Журналисту WSJ Гершковичу запросили 18 лет колонии

Гособвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает 19 июля ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд. В пятницу в суде начались прения сторон по данному делу.

РИА Новости, цитируя пресс-секретаря суда, пишет, что судья удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен в 15 часов (мск). Также информагентство уточняет, что Гершкович свою вину не признал.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть «неопровержимые доказательства» шпионской деятельности Гершковича. Американскому журналисту вменяется сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники — преступление, предусмотренное статьей 276 УК РФ (шпионаж). Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Такером Карлсоном допустил, что журналист Эван Гершкович может оказаться на родине, если будет «встречное движение».