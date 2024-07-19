Оживляли дважды. Мальчик, раненный в Шебекино на детской площадке, умер

Спустя неделю после ранения в Белгороде скончался 16-летний подросток, пострадавший при ударе по детской площадке в Шебекино. Об этом сообщил 19 июля губернатор области Вячеслав Гладков.
11 июля взрывное устройство было сброшено на площадку, где находились пятеро мальчиков. Один из них получил очень серьёзные ранения, были повреждены жизненно важные магистральные сосуды, он потерял 4 литра крови. Уже в больнице у него дважды останавливалось сердце, врачи оба раза возвращали его к жизни. Из-за тяжёлого состояния его нельзя было отправить в Москву, но медики регулярно проводили консультации со специалистами из федеральных центров.
«К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков.
В результате удара, напомним, пострадали все пятеро, в том числе 8-летний ребенок. Состояние двоих медики оценили как тяжелое.