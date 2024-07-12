Двое детей, пострадавших от атаки дрона в Шебекино, находятся в тяжелом состоянии

Двое из пяти детей, которые получили ранения во время атаки беспилотника ВСУ в Шебекино, находятся в тяжелом состоянии и им делают операции. Об этом 12 апреля в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.



Иконников добавил, что после операций начнутся консультации с федеральными центрами. Аппарат детского обмудсмена также готов подключиться к помощи, добавила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что украинский дрон сбросил взрывное устройство во двор многоэтажки в Шебекино. Пострадали пять мальчиков, одному из них восемь лет.

