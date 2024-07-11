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    В Шебекино дрон сбросил взрывное устройство во двор, в котором были дети. Пострадали пять мальчиков

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    Пятеро детей пострадали во время атаки украинского беспилотника в Шебекино вечером 11 июля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По данным губернатора, дрон сбросил взрывное устройство во двор жилого многоквартирного дома, в котором в тот момент находились мальчики.

    Двое из них с полученными ранениями и в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Троим медики оказали помощь на месте, после чего скорые также повезли их в больницу. Одному из пострадавших всего восемь лет, добавил Гладков.

    Ранее сообщалось, что два человека пострадали в Борисовском районе Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся автомобили.

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