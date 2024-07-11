В Шебекино дрон сбросил взрывное устройство во двор, в котором были дети. Пострадали пять мальчиков

Пятеро детей пострадали во время атаки украинского беспилотника в Шебекино вечером 11 июля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, дрон сбросил взрывное устройство во двор жилого многоквартирного дома, в котором в тот момент находились мальчики.
Двое из них с полученными ранениями и в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Троим медики оказали помощь на месте, после чего скорые также повезли их в больницу. Одному из пострадавших всего восемь лет, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в Борисовском районе Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся автомобили.