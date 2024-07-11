Дроны-камикадзе ударили по машинам в Белгородской области. Водителям понадобилась помощь врачей

Два человека пострадали днем 11 июля в Борисовском районе Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущиеся автомобили. Такую информацию опубликовал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его сведениям, первая атака произошла на участке автодороги Байцуры — Грузское, другая — в селе Богун-Городок.
В первом случае беспилотник ударил по «служебному автомобилю сельхозпредприятия» — водитель с контузией смог самостоятельно обратиться в Борисовскую ЦРБ и после оказания необходимой медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.
Второй БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль, и водитель с контузией и баротравмой был доставлен в городскую больницу Белгорода.
Оба автомобиля полностью уничтожены.
11 июля семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ города Шебекино.