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    Дроны-камикадзе ударили по машинам в Белгородской области. Водителям понадобилась помощь врачей

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    Два человека пострадали днем 11 июля в Борисовском районе Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущиеся автомобили. Такую информацию опубликовал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его сведениям, первая атака произошла на участке автодороги Байцуры — Грузское, другая — в селе Богун-Городок.

    В первом случае беспилотник ударил по «служебному автомобилю сельхозпредприятия» — водитель с контузией смог самостоятельно обратиться в Борисовскую ЦРБ и после оказания необходимой медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

    Второй БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль, и водитель с контузией и баротравмой был доставлен в городскую больницу Белгорода.

    Оба автомобиля полностью уничтожены.

    11 июля семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ города Шебекино.

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    Атака беспилотникаДрон-камикадзеУдар бплаМашина уничтоженаВячеслав ГладковБелгородская область
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