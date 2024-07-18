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    Повязки на ушах. Республиканцы поддержали Трампа на съезде

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    Участники съезда Республиканской партии в Висконсине решили перевязать себе правое ухо в знак поддержки кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает 18 июля Guardian News. На политика недавно совершили покушение, в результате которого пострадало его ухо.

    Автор: Guardian News / YouTube

    Покушение на Дональда Трампа совершили 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Как итог — стрелок задел пулей правое ухо политика. Один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Человека, совершившего покушение на политика, убили. При этом в машине стрелка нашли взрывные устройства.

    Разведка США предполагает, что на Трампа в ближайшие недели может быть совершено повторное покушение.

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