Повязки на ушах. Республиканцы поддержали Трампа на съезде

Участники съезда Республиканской партии в Висконсине решили перевязать себе правое ухо в знак поддержки кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает 18 июля Guardian News. На политика недавно совершили покушение, в результате которого пострадало его ухо.
Автор: Guardian News / YouTube
Покушение на Дональда Трампа совершили 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Как итог — стрелок задел пулей правое ухо политика. Один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Человека, совершившего покушение на политика, убили. При этом в машине стрелка нашли взрывные устройства.
Разведка США предполагает, что на Трампа в ближайшие недели может быть совершено повторное покушение.