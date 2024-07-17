Politico: в ближайшие недели на Дональда Трампа может быть совершено покушение

В ближайшие недели на Дональда Трампа может быть совершено новое покушение. Об этом сообщило 16 июля издание Politico со ссылкой на американских чиновников.



Разведка США получила множество доказательств, согласно которым Иран якобы готовит разные угрозы в отношении Трампа. По информации Politico, Тегеран многие годы как будто бы хочет отомстить экс-президенту США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Американские чиновники, связанные с разведкой, считают, что покушение на Трампа может произойти в следующие три недели.

