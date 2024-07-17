    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-в

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.28eur96.26

    Politico: в ближайшие недели на Дональда Трампа может быть совершено покушение

    670
    1 комментарий

    В ближайшие недели на Дональда Трампа может быть совершено новое покушение. Об этом сообщило 16 июля издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

    Разведка США получила множество доказательств, согласно которым Иран якобы готовит разные угрозы в отношении Трампа. По информации Politico, Тегеран многие годы как будто бы хочет отомстить экс-президенту США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Американские чиновники, связанные с разведкой, считают, что покушение на Трампа может произойти в следующие три недели.

    На данный момент администрация США работает над тем, чтобы в будущем попытаться предотвратить возможные «атаки со стороны Тегерана».

    Телеканал CNN сообщал, что американская разведка за несколько недель до стрельбы в Дональда Трампа получила данные, что Иран готовит покушение на экс-президента США.

    13 июля в Пенсильвании Дональд Трамп во время встречи с избирателями получил ранения, в него стреляли. Человек, совершивший покушение на политика, был убит.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Покушение на ТрампаДональд Трамп
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    A-rSmurov17 Июл 2024 в 11:25
    3 июля в Пенсильвании Дональд Трамп во время встречи с избирателями получил ранения, в него стреляли.

    Ф знает что петербуржцам доказательства не нужны.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close