Строительство двух развязок и ремонт ограничат движение по ЗСД

С 19 по 23 июля на Западном скоростном диаметре Петербурга ожидается сразу несколько ограничений из-за дорожных работ. Водителей потеснят для строительства Витебской и Шкиперской развязок, а также планового ремонта дорожного покрытия.
Строительство Витебской развязки ограничит проезд по ЗСД в районе развязки с Благодатной улицей, сообщает 18 июля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там будут присоединять строящийся съезд к основному ходу магистрали.
Из-за работ с полуночи до 6 часов утра 20 июля у развязки перекроют движение по основному ходу ЗСД в сторону северного пересечения с КАД. Въезд на ЗСД с Благодатной в северном направлении и съезды на Благодатную при этом будут работать как обычно. А с 6:00 20 июля до 6:00 21 июля ограничат движение по двум правым полосам в направлении северной развязки с КАД.
Из-за планового ремонта покрытия с 20:00 19 июля до 6:00 22 июля будет закрыт въезд на ЗСД с КАД от Парашютной улицы в сторону центра.
А для нанесения дорожной разметки Шкиперской развязки с 3:30 до 5:00 20, 21, 22 и 23 июля будет закрыт съезд с намывных территорий на основной ход ЗСД в сторону набережной Макарова. Также с 1:00 до 3:30 21, 22 и 23 июля закроют съезд со стороны основного хода ЗСД от набережной Макарова в сторону намывных территорий.