Строительство двух развязок и ремонт ограничат движение по ЗСД

С 19 по 23 июля на Западном скоростном диаметре Петербурга ожидается сразу несколько ограничений из-за дорожных работ. Водителей потеснят для строительства Витебской и Шкиперской развязок, а также планового ремонта дорожного покрытия.



Строительство Витебской развязки ограничит проезд по ЗСД в районе развязки с Благодатной улицей, сообщает 18 июля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там будут присоединять строящийся съезд к основному ходу магистрали.

Из-за работ с полуночи до 6 часов утра 20 июля у развязки перекроют движение по основному ходу ЗСД в сторону северного пересечения с КАД. Въезд на ЗСД с Благодатной в северном направлении и съезды на Благодатную при этом будут работать как обычно. А с 6:00 20 июля до 6:00 21 июля ограничат движение по двум правым полосам в направлении северной развязки с КАД.