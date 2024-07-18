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    Минюст внес «Фонд Карнеги за Международный Мир»* в перечень нежелательных организаций

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    Министерство юстиции РФ 18 июля расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Полный список в расширенной редакции приводится на сайте ведомства.

    Среди новых фигурантов — издание The Moscow Times* («Москоу Таймс») (Королевство Нидерландов) и Carnegie Endowment for International Peace* («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США). Ранее обе организации также были признаны иностранными агентами.

    The Moscow Times также было признано нежелательной организацией и Генпрокуратурой РФ: ведомство сочло, что «работа издания направлена на дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике».

    Минюст закрыл представительства Фонда Карнеги за Международный Мир, Human Rights Watch и десятка других международных НПО в России еще в апреле 2022 года, «в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации».

    В сентябре того же года Московский центр Карнеги, работавший в России с 1994 года объявил о своем закрытии, переместился в Берлин и стал называться Фондом Карнеги за международный мир. Минюст внес его в реестр «иноагентов» в апреле 2023 года.

    * — признаны иностранными агентами и нежелательными организациями на территории РФ

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    Минюст РФНежелательные организацииTHE moscow timesФонд карнеги
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