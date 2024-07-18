Минюст внес «Фонд Карнеги за Международный Мир»* в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ 18 июля расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Полный список в расширенной редакции приводится на сайте ведомства.
Среди новых фигурантов — издание The Moscow Times* («Москоу Таймс») (Королевство Нидерландов) и Carnegie Endowment for International Peace* («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США). Ранее обе организации также были признаны иностранными агентами.
The Moscow Times также было признано нежелательной организацией и Генпрокуратурой РФ: ведомство сочло, что «работа издания направлена на дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике».
Минюст закрыл представительства Фонда Карнеги за Международный Мир, Human Rights Watch и десятка других международных НПО в России еще в апреле 2022 года, «в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации».
В сентябре того же года Московский центр Карнеги, работавший в России с 1994 года объявил о своем закрытии, переместился в Берлин и стал называться Фондом Карнеги за международный мир. Минюст внес его в реестр «иноагентов» в апреле 2023 года.
* — признаны иностранными агентами и нежелательными организациями на территории РФ