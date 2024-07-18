Полиция задержала семерых подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших петербуржцев

В Петербурге задержаны семь человек, подозреваемых в серии мошеннических сделок с недвижимостью уже умерших людей. Жертвами преступников становились как частные лица, так и государство, об этом 18 июля стало известно «Фонтанке». По данным следствия, подозреваемые завладели квартирами умерших граждан в Мурино, Всеволожске и Петербурге. Часть квартир должна была перейти родственникам усопших, а другая попадала под определение выморочного имущества — то есть, собственности, которая не перешла по наследству и, соответственно, принадлежит государству.

Общая сумма ущерба от их действий составляет до 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время четверо подозреваемых задержаны, одна из группы находится под подпиской о невыезде, шестому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, последний заключен под стражу. Как пишет 47news, среди задержанных есть индивидуальный предприниматель по фамилии Алиев, оказывавший ритуальные услуги, в том числе бальзамирование. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что он получил доступ к информации в морге, на основе которой переписывал данные покойников, у которых не оставалось родственников, передавал сведения соучастникам, а те в свою очередь подделывали правоустанавливающие документы на имущество.

Организатором схемы следствие называет 49-летнюю жительницу Гатчины, которая в начале нулевых попала под суд за оскорбление представителя власти, но была амнистирована.

Кроме того, по архивным данным, в 2018 году Выборгский городской суд Ленобласти приговорил уроженца Дагестана, полного тезку одного из задержанных, по совокупности преступлений по 159 УК РФ (мошенничество) к 5,5 года лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере полмиллиона рублей. Мужчина попытался оспорить решение суда первой инстанции, но Ленинградский областной суд оставил приговор в силе.