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    С военного полигона в Каменке госпитализированы двое. Один — в реанимации

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    Двоих с осколочными ранениями увезли в больницу с военного полигона в Выборгском районе Петербурга. Они говорят о взрыве во время учений.

    Пациентов из Каменки доставили на скорой в Выборгскую межрайонную больницу накануне днём, стало известно «Фонтанке» 18 июля. Один из пострадавших — 54-летний житель Ижевска, второй — 39-летний мужчина из Тамбовской области. По предварительным данным, оба служат под Петербургом.

    Травмы медикам объяснили учениями, которые проходили около полудня: на полигоне воинской части якобы сработало взрывное устройство.

    Младший из пострадавших на сегодняшний день остаётся в реанимации. Он поступил в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями рук, лица, груди и живота. Старший был доставлен с ранениями предплечий в среднетяжёлом состоянии, его уже отпустили из больницы.

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