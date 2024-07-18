С военного полигона в Каменке госпитализированы двое. Один — в реанимации

Двоих с осколочными ранениями увезли в больницу с военного полигона в Выборгском районе Петербурга. Они говорят о взрыве во время учений.



Пациентов из Каменки доставили на скорой в Выборгскую межрайонную больницу накануне днём, стало известно «Фонтанке» 18 июля . Один из пострадавших — 54-летний житель Ижевска, второй — 39-летний мужчина из Тамбовской области. По предварительным данным, оба служат под Петербургом.

Травмы медикам объяснили учениями, которые проходили около полудня: на полигоне воинской части якобы сработало взрывное устройство.