С военного полигона в Каменке госпитализированы двое. Один — в реанимации

Двоих с осколочными ранениями увезли в больницу с военного полигона в Выборгском районе Петербурга. Они говорят о взрыве во время учений.
Пациентов из Каменки доставили на скорой в Выборгскую межрайонную больницу накануне днём, стало известно «Фонтанке»
Травмы медикам объяснили учениями, которые проходили около полудня: на полигоне воинской части якобы сработало взрывное устройство.
Младший из пострадавших на сегодняшний день остаётся в реанимации. Он поступил в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями рук, лица, груди и живота. Старший был доставлен с ранениями предплечий в среднетяжёлом состоянии, его уже отпустили из больницы.