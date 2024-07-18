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    Самокатчик сбил ребенка на Балканской и скрылся. Бастрыкин поручил возбудить дело

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    Следственный комитет Петербурга выясняет обстоятельства наезда самокатчика на маленького ребенка во Фрунзенском районе города. Происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

    ДТП произошло в 17 часов 17 июля возле дома 5 по Балканской площади, стало известно «Фонтанке» 18 июля. Неизвестный на электросамокате сбил 4-летнюю девочку и скрылся. Пострадавшая получила ушиб, ей потребовалась медицинская помощь.

    СК РФ по Петербургу проводит по факту случившегося доследственную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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