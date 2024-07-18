Самокатчик сбил ребенка на Балканской и скрылся. Бастрыкин поручил возбудить дело

Следственный комитет Петербурга выясняет обстоятельства наезда самокатчика на маленького ребенка во Фрунзенском районе города. Происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
ДТП произошло в 17 часов 17 июля возле дома 5 по Балканской площади, стало известно «Фонтанке» 18 июля. Неизвестный на электросамокате сбил 4-летнюю девочку и скрылся. Пострадавшая получила ушиб, ей потребовалась медицинская помощь.
СК РФ по Петербургу проводит по факту случившегося доследственную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.