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    В российских аэропортах могут появиться площадки для беспилотников

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    На территории российских аэропортов могут появиться площадки для использования беспилотников. На данный момент Росавиация обсуждает возможную реализацию такой задумки. Об этом 18 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя агентства Андрея Потемкина.

    Площадки для дронов могут разместить на небольших аэродромах, которые сейчас не эксплуатируются или эксплуатируются редко. На эти цели предусматривается софинансирование из государственного бюджета.

    Андрей Потемкин рассказал изданию, что от «Северстали» уже поступила заявка на размещение площадки для беспилотников в аэропорту Череповца.

    «По словам одного из собеседников, близкого к «Северстали», компания рассматривает возможность использовать дроны в том числе для мониторинга производственных объектов или для беспилотной доставки грузов», — уточнили «Ведомости».

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