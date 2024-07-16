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    Председатель Госдумы заговорил о запрете движения на электросамокатах по улицам

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    37 комментариев

    Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 16 июля запустил в своем telegram-канале опрос о полном запрете на передвижение по улицам на электросамокатах. И пока что подписчики спикера скорее согласны с таким предложением.

    На фоне законопроекта о введении штрафов для самокатчиков за нарушения ПДД поступают и предложения о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, написал Володин. Спикер запустил среди подписчиков опрос, нужна ли, по их мнению, такая мера. К половине второго часа дня в нем приняли участие более 200 тысяч человек, и 59% из них проголосовали за запрет. Против выступили 36%, еще 5% выбрали вариант «Всё равно».

    Напомним, 10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий высокие штрафы за нарушения ПДД при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, наказывать предполагается за превышение скорости, нарушение правил парковки, управлением СИМ в пьяном виде, невыполнение требования об остановке и оставление места ДТП.

    В Петербурге кикшеринговые компании заключают соглашение с городской администрацией. Новая его версия добавила еще больше ограничений скорости, а также ввела для всех электросамокатов запретные зоны. В конце мая три крупнейших кикшеринговых оператора города сильно увеличили собственные штрафы для нарушителей правил пользования самокатами. Этим летом в проблему включилась полиция, проводя рейды и изымая кикшеринговые самокаты за нарушения. А во время крупных событий и праздников в Петербурге стали запрещать движение СИМ на отдельных улицах.

    В июне «Фонтанка» тоже проводила опрос среди читателей о том, пользуются ли они электросамокатами и что думают об их пользе, вреде и необходимости запретов и ограничений. С его результатами можно ознакомиться здесь.

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    Вячеслав ВолодинЭлектросамокатыГосдума
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    Комментарии 37

    28025731416 Июл 2024 в 16:06
    Когда старики решают, как жить всем, - это неправильно! Надо построить велодорожки, тогда никто и не будет по тротуарам ездить, но это нашим слабо! А то, что на велике и на самокате люди здоровые и вредных выбросов нет, это им всем наплевать. Лучше всего, когда все по домам сидят и телик смотрят! Фууу!
    +1−2
    27474137716 Июл 2024 в 15:35
    Запретить самокаты?! А стОит решить КАРДИНАЛЬНО - запретить пешеходов! Это же именно пешеходы своими башмаками китайского производства уничтожают тротуары и пешеходные переходы! Про наших "законотворцев" уже без смеха и сарказма говорить просто немыслимо...
    +3−2
    vic_5e4cd1938d1a816 Июл 2024 в 15:30
    Вот, спасибо, Фонтанка!
    Зашёл на страницу, поддержал инициативу, переслал информацию всем заинтересованным контактам ...
    +0−0
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