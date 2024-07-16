Председатель Госдумы заговорил о запрете движения на электросамокатах по улицам

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 16 июля запустил в своем telegram-канале опрос о полном запрете на передвижение по улицам на электросамокатах. И пока что подписчики спикера скорее согласны с таким предложением.



На фоне законопроекта о введении штрафов для самокатчиков за нарушения ПДД поступают и предложения о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, написал Володин. Спикер запустил среди подписчиков опрос, нужна ли, по их мнению, такая мера. К половине второго часа дня в нем приняли участие более 200 тысяч человек, и 59% из них проголосовали за запрет. Против выступили 36%, еще 5% выбрали вариант «Всё равно».