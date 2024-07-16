Председатель Госдумы заговорил о запрете движения на электросамокатах по улицам

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 16 июля запустил в своем telegram-канале опрос о полном запрете на передвижение по улицам на электросамокатах. И пока что подписчики спикера скорее согласны с таким предложением.
На фоне законопроекта о введении штрафов для самокатчиков за нарушения ПДД поступают и предложения о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, написал Володин. Спикер запустил среди подписчиков опрос, нужна ли, по их мнению, такая мера. К половине второго часа дня в нем приняли участие более 200 тысяч человек, и 59% из них проголосовали за запрет. Против выступили 36%, еще 5% выбрали вариант «Всё равно».
Напомним, 10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий высокие штрафы за нарушения ПДД при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, наказывать предполагается за превышение скорости, нарушение правил парковки, управлением СИМ в пьяном виде, невыполнение требования об остановке и оставление места ДТП.
В Петербурге кикшеринговые компании заключают соглашение с городской администрацией. Новая его версия добавила еще больше ограничений скорости, а также ввела для всех электросамокатов запретные зоны. В конце мая три крупнейших кикшеринговых оператора города сильно увеличили собственные штрафы для нарушителей правил пользования самокатами. Этим летом в проблему включилась полиция, проводя рейды и изымая кикшеринговые самокаты за нарушения. А во время крупных событий и праздников в Петербурге стали запрещать движение СИМ на отдельных улицах.
В июне «Фонтанка» тоже проводила опрос среди читателей о том, пользуются ли они электросамокатами и что думают об их пользе, вреде и необходимости запретов и ограничений. С его результатами можно ознакомиться здесь.