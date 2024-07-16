Пятилетний велосипедист попал под колёса машины на прогулке с отцом на севере Петербурга

Пятилетний мальчик пострадал в аварии в Калининском районе Петербурга. Он катался на велосипеде под присмотром отца. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 июля.



По предварительным данным, авария случилась во дворе на Светлановском проспекте, 52, накануне около восьми часов утра, когда 41-летняя петербурженка ехала на Mitsubishi Outlander к дому. Она не смогла избежать столкновения с ребёнком, катавшимся на велосипеде.



Мальчик был на прогулке с отцом — 36-летним гражданином Узбекистана. Ребёнка увезли в больницу с ушибами.

