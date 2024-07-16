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    Пятилетний велосипедист попал под колёса машины на прогулке с отцом на севере Петербурга

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    1 комментарий

    Пятилетний мальчик пострадал в аварии в Калининском районе Петербурга. Он катался на велосипеде под присмотром отца. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 июля.

    По предварительным данным, авария случилась во дворе на Светлановском проспекте, 52, накануне около восьми часов утра, когда 41-летняя петербурженка ехала на Mitsubishi Outlander к дому. Она не смогла избежать столкновения с ребёнком, катавшимся на велосипеде.

    Мальчик был на прогулке с отцом — 36-летним гражданином Узбекистана. Ребёнка увезли в больницу с ушибами.

    Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. В этом году водитель дважды попадалась на нарушении ПДД: её привлекали к ответственности за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

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    Комментарии 1

    y. l. g. 78716 Июл 2024 в 10:13
    Дальше будет ездить скорее всего, если бы всех таких лишали водительских прав, воздух в Санкт-Петербурге был бы свеж и чист, как в Швейцарских Альпах.
    +1−0
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