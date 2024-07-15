Пожар под Новороссийском локализовали на 62 гектарах. Возбуждено уголовное дело о халатности

В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске 15 июля было возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, возгорание, которое произошло 14 июля 2024 года на территории Абрауского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве и распространилось на площади более 60 га, могло случиться в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.
Полиция также возбудила уголовное дело об уничтожении лесных насаждений (статья 261 УК РФ).
Между тем, по информации администрации Краснодарского края, пожар удалось локализовать на площади 62 га. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время облета территории муниципалитета осмотрел площадь возгорания.
Пожарные получили сигнал о возгорании в районе хутора Дюрсо вчера, 14 июля. Из-за сильной жары и ветра огонь быстро распространился по лесу и перекинулся на здания туристических баз на побережье.
Крупный пожар также тушат 15 июля в Крыму. Огонь захватил территорию Карадагского заповедника.