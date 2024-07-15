Пожар под Новороссийском локализовали на 62 гектарах. Возбуждено уголовное дело о халатности

В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске 15 июля было возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, возгорание, которое произошло 14 июля 2024 года на территории Абрауского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве и распространилось на площади более 60 га, могло случиться в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.