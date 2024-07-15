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    Растет число пострадавших от пожаров на Кубани. Огонь удалось остановить

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    Распространение лесного пожара под Новороссийском утром 15 июля остановлено, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края. Удалось потушить все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае, передает МЧС.

    От огня пострадали в общей сложности 68 построек. Продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, два вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России. Дополнительно привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России.

    По данным оперштаба Кубани, на базе отдыха «Романтик» горели 60 построек, на базе отдыха «Голубая волна» — восемь построек и пять машин. В больницу Новороссийска обратились двое пострадавших. После оказания медпомощи они отказались от госпитализации (ранее сообщалось об одном пострадавшем). 17 человек, эвакуированных из-за пожара в районе хутора Дюрсо, остаются в пункте временного размещения.

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