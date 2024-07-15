Пожар охватил 38 построек на базах отдыха на Кубани, есть пострадавший

Мощный лесной пожар в Краснодарском крае продолжается. По данным МЧС на утро 15 июля, горели 30 построек на базе отдыха «Романтик», восемь построек и пять автомобилей — на базе отдыха «Голубая волна». На других базах отдыха все постройки целы. Работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.
МЧС РФ
«Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо», — отмечается в сообщении.
МЧС РФ
Вечером площадь лесного пожара достигла 62 гектаров. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. С трех баз отдыха эвакуировали 232 взрослых и 64 ребенка. Жителей хутора Дюрсо оповещали о возможной эвакуации.
Пожар начался между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника «Cухая Щель». Изначально огонь охватил три гектара. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах — до 17 метров в секунду.