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    Пожар охватил 38 построек на базах отдыха на Кубани, есть пострадавший

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    4 комментария
    Фото: МЧС РФ
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    Мощный лесной пожар в Краснодарском крае продолжается. По данным МЧС на утро 15 июля, горели 30 построек на базе отдыха «Романтик», восемь построек и пять автомобилей — на базе отдыха «Голубая волна». На других базах отдыха все постройки целы. Работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.

    МЧС РФ

    «Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо», — отмечается в сообщении.

    МЧС РФ

    Вечером площадь лесного пожара достигла 62 гектаров. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. С трех баз отдыха эвакуировали 232 взрослых и 64 ребенка. Жителей хутора Дюрсо оповещали о возможной эвакуации.

    Пожар начался между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника «Cухая Щель». Изначально огонь охватил три гектара. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах — до 17 метров в секунду.

    Фото: МЧС РФ

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    Комментарии 4

    28024866515 Июл 2024 в 10:04
    Как бы не пытались объяснить причины пожаров природными явлениями, но человеческий фактор - это основная причина всех пожаров, в том числе лесных. Строже на следить за порядком и условиями использования всех потенциальных мест для отдыха, охоты, рыбалки и т.д.
    +0−0
    28206267515 Июл 2024 в 08:49
    Ждём комментарий Небензи про огненных сурков-камикадзе
    +2−1
    25346053115 Июл 2024 в 08:23
    Чем больше тушат, тем больше площадь пожара?
    +0−1
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