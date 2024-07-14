Под Новороссийском горят уже больше 50 гектаров леса. Тушение осложняет сильный ветер

Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась до
Как сообщает МЧС России, загорелись постройки на территории баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Отдыхающие были заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей.
Всего на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники. Вертолеты сбросили 75 тонн воды.
Пожар начался между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника «Cухая Щель». Изначально огонь охватил три гектара. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации.
Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик». Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». Порядка 500 человек и 30 автомобилей доставили в безопасное место.