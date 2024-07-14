    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    761мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.74eur95.76

    Под Новороссийском горят уже больше 50 гектаров леса. Тушение осложняет сильный ветер

    794
    3 комментария

    Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась до 51 гектара к вечеру 14 июля. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду. Огонь перекинулся на новые базы отдыха, оттуда эвакуируют людей.

    Как сообщает МЧС России, загорелись постройки на территории баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Отдыхающие были заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей.

    Всего на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники. Вертолеты сбросили 75 тонн воды.

    Пожар начался между Анапой и Абрау-Дюрсо на территории заповедника «Cухая Щель». Изначально огонь охватил три гектара. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации.

    Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик». Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». Порядка 500 человек и 30 автомобилей доставили в безопасное место.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    28206267514 Июл 2024 в 21:08
    Как там княгиня Ольга Коростень спалила?
    +0−0
    Alex00014 Июл 2024 в 20:48
    - возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик»

    Дай угадаю: от трения загорелись?
    +0−0
    ЮлияБорисовна14 Июл 2024 в 20:48
    Лесные пожары очень полезны для российской природы в условиях импортозамещения и внезапно свалившегося на нас опережения Японии в экономическом развитии, которое президент в марте 2024 года потребовал обеспечить от Белоусова к 2030 году.
    А тушить пожары будем учиться на Турции.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close