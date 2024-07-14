Под Новороссийском горят уже больше 50 гектаров леса. Тушение осложняет сильный ветер

Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась до 51 гектара к вечеру 14 июля. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду. Огонь перекинулся на новые базы отдыха, оттуда эвакуируют людей.

Как сообщает МЧС России, загорелись постройки на территории баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Отдыхающие были заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей.



Всего на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники. Вертолеты сбросили 75 тонн воды.

