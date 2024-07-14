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    Под Новороссийском с баз отдыха эвакуировали отдыхающих из-за лесного пожара. Введен режим ЧС

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    Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске из-за лесных пожаров. Из хутора Дюрсо эвакуировали несколько сотен отдыхающих с базы отдыха, а также готовятся вывозить больше людей, сообщают 14 июля МЧС России и мэр города Андрей Кравченко.

    МЧС России

    По данным МЧС, лес и трава загорелись на площади трех гектаров, огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая волна». Администрация эвакуировала с базы 220 человек, в том числе 40 детей.

    Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха «Романтик». Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей доставлены в безопасное место.

    Базу отдыха потушили, но при этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площадь 22 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8, которые сбросили 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники.

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