«Горячо! Даже я почувствовала». Микроавтобус превратился в факел на ЗСД

читательница «Фонтанки»
Два автомобильных пожара тушили одновременно в разных концах Петербурга 15 июля. Один горел во Фрунзенском районе, другой — на Западном скоростном диаметре в Приморском. Второй пожар и видом, и жаром оставил массу впечатлений у проезжающих водителей.
В 15:35 поступила информация о возгорании автомобиля марки Dodge на ЗСД в южном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. В пресс-службе «Магистрали северной столицы» уточнили, что сам автомобиль остановился в резервной полосе. Как видно на записи, которой поделилась читательница «Фонтанки», другие участники движения аккуратно объезжали полыхающий микроавтобус по крайнему левому ряду, но даже так чувствовался жар.
Потушили автомобиль в 15:57. Огонь уничтожил все сгораемые части машины. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. Затруднения в движении на ЗСД из-за пожара незначительные, добавили в МСС.
В это же время на юге города, у дома 38, корпус 2, по Софийской улице, тушили автомобиль Ford. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15:28, а в 15:56 его ликвидировали. У машины выгорели моторный отсек и кабина. Сведений о пострадавших в этом случае тоже не поступало.