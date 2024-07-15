«Крематорий» сыграет в центре Петербурга редкий летний сольный концерт

В центре Петербурга пройдет летний сольный концерт «Крематория». 17 июля во «Дворе Гостинки» рок-н-ролльная группа «Крематорий» сыграет сольный концерт. Их летние сольники не частое явление: обычно коллектив в жаркий сезон принимает участие только в фестивалях.
Под открытым небом жители Петербурга услышат главные произведения «самого веселого на этой планете ансамбля», сквозящие шутливым упадничеством: «Маленькая девочка», «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «2001 год» и другие. Часть из них сопровождается щепетильными декорациями, поэтому многие песни «Крематорий» в разгар жары не исполняет.
Последние годы для группы выдались продуктивными. Она разрешилась несколькими пластинками, выдержанными в духе традиционного «Крематория» и исполненными более тяжелыми рок-мотивами. В их числе — альбом карантинного времени «Охотник», лирический «Сладкий Элвис» и англоязычный The Big One, составленный из новых и классический сочинений команды.
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Кирилл Самунин