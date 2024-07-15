    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    «Крематорий» сыграет в центре Петербурга редкий летний сольный концерт

    182
    обсудить
    Фото: bgdvor.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    В центре Петербурга пройдет летний сольный концерт «Крематория». 17 июля во «Дворе Гостинки» рок-н-ролльная группа «Крематорий» сыграет сольный концерт. Их летние сольники не частое явление: обычно коллектив в жаркий сезон принимает участие только в фестивалях.

    Под открытым небом жители Петербурга услышат главные произведения «самого веселого на этой планете ансамбля», сквозящие шутливым упадничеством: «Маленькая девочка», «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «2001 год» и другие. Часть из них сопровождается щепетильными декорациями, поэтому многие песни «Крематорий» в разгар жары не исполняет.

    Последние годы для группы выдались продуктивными. Она разрешилась несколькими пластинками, выдержанными в духе традиционного «Крематория» и исполненными более тяжелыми рок-мотивами. В их числе — альбом карантинного времени «Охотник», лирический «Сладкий Элвис» и англоязычный The Big One, составленный из новых и классический сочинений команды.

    16+

    Кирилл Самунин

    Фото: bgdvor.ru

    По теме

    Open-air
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close