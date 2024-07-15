Виновата — и точка. Илон Маск высказался о покушении на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск не смог остаться в стороне и не высказаться о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. В социальной сети X* он заявил, что в случившемся виновата Секретная служба.
«Секретная служба виновата. И точка», — написал Маск.
Кроме того, предприниматель предложил Секретной службе уйти в отставку, размышляя о ее некомпетентности.
«Крайняя некомпетентность или это было намеренно. В любом случае руководство СС должно уйти в отставку», — поделился с подписчиками Маск.
Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице. Человек, стрелявший в Дональда Трампа, убит. Им оказался
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.