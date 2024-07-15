Виновата — и точка. Илон Маск высказался о покушении на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск не смог остаться в стороне и не высказаться о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. В социальной сети X* он заявил, что в случившемся виновата Секретная служба.



«Секретная служба виновата. И точка», — написал Маск.

Кроме того, предприниматель предложил Секретной службе уйти в отставку, размышляя о ее некомпетентности.

«Крайняя некомпетентность или это было намеренно. В любом случае руководство СС должно уйти в отставку», — поделился с подписчиками Маск.