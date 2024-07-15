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    Виновата — и точка. Илон Маск высказался о покушении на Трампа

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    4 комментария

    Американский бизнесмен Илон Маск не смог остаться в стороне и не высказаться о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. В социальной сети X* он заявил, что в случившемся виновата Секретная служба.

    «Секретная служба виновата. И точка», — написал Маск.

    Кроме того, предприниматель предложил Секретной службе уйти в отставку, размышляя о ее некомпетентности.

    «Крайняя некомпетентность или это было намеренно. В любом случае руководство СС должно уйти в отставку», — поделился с подписчиками Маск.

    Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице. Человек, стрелявший в Дональда Трампа, убит. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который являлся членом республиканской партии. Кроме того, при покушении погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы.

    * Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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    ПокушениеДональд ТрампИлон Маск
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    Комментарии 4

    28024171715 Июл 2024 в 13:33
    Кто бы не стал президентом в США , она все равно останется США. Как же мы стали слабы, что нас волнуют чьи то выборы.
    +0−3
    VKuser17419822115 Июл 2024 в 12:49
    Провал охраны налицо....здесь Маск абсолютно прав.....Хотя стрелок-одиночка всегда был и будет кошмаром всех служб охраны....во всех странах и во все времена......
    +5−0
    Панкихой15 Июл 2024 в 12:40
    Вкусно и точка.
    +0−2
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