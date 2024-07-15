В России идёт приём заявок в бесплатную «Школу научных исследований для молодых онкологов»

В сентябре в Москве пройдёт бесплатная «Школа научных исследований для молодых онкологов». Сейчас идёт приём заявок на обучение от медиков, он завершится 31 июля.

Проект был придуман некоммерческой организацией РакФонд и впервые реализован в 2022 году. Первая «Школа» проходила накануне Всемирного дня борьбы против рака, отмечаемого 4 февраля. Участники образовательного курса – молодые российские учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Ижевска и Красноярска, планирующие проводить собственные клинические исследования в онкологии, на протяжении трёх дней слушали лекции российских и зарубежных специалистов в области онкологии, медицинской статистики и клинических исследований, а также работали над собственными протоколами при поддержке менторов «Школы».



«Мы гордимся тем, что в этом году «Школа» пройдет в столице c 11 по 14 сентября, - рассказала директор РакФонда Юлия Атаманюк. – Все расходы по проживанию и питанию участников на время учёбы берёт на себя РакФонд. Мы понимаем, что это инвестиции в наше общее лучшее будущее. В ходе лекций и консультаций российские и международные специалисты в онкологии, медицинской статистике, и клинических исследованиях будут делиться знаниями и опытом с молодыми коллегами. «Школа научных исследований для молодых онкологов» - это уникальный синтез инструментов для улучшения теоретической базы, практической подготовки и реализации исследований молодыми российскими учеными на мировом уровне».



В «Школе» пройдёт интенсивное обучение основам подготовки протоколов собственных исследований, организации и проведения самих исследований от дизайна и построения гипотезы до обработки данных и публикации результатов работы. Особое внимание будет направлено на практические разборы и доработку протоколов исследований – это наиболее ценные знания для участников. То есть в течение четырёх сентябрьских дней молодые учёные под руководством ведущих экспертов в онкологии (из НМИЦ онкологии им. Блохина, и НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, и НМИЦ онкологии им. Петрова) смогут подготовить и доработать протокол собственного исследования. Финальные протоколы будут представлены экспертному жюри для участия в конкурсном отборе на финансирование, которое обеспечит РакФонд.



По словам Татьяны Семиглазовой, заведующей научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» и члена Экспертного совета «Школы клинических исследований для молодых онкологов», при формировании программы «Школы» учитывают несколько ключевых запросов для создания благоприятных условий работы и развития молодых специалистов. В частности, это менторство и наставничество.



«Ментор помогает в постановке четких целей, обозначить возможности профессионального развития, сделав профессиональный путь врача наименее «тернистым», включая публикационную активность, участие в клинических исследованиях, получение учёных степеней. Для молодого специалиста крайне важна поддержка в написании и публикации научных статей в рецензируемых журналах, включая помощь в подготовке рукописей и взаимодействии с издательствами», - говорит Семиглазова.



Немаловажную роль играет наличие профессионального сообщества, возможность обмена знаниями и опытом, доступ к новейшим научным данным и литературе. И конечно важна эмоциональная и психологическая поддержка.

«Медицина всегда ассоциировалась с высоким уровнем ответственности, стресса и эмоциональным напряжением. Это связано с интенсивной рабочей нагрузкой, необходимостью, порой, принимать сложные клинические решение, взаимодействовать с пациентами и коллегами. Молодые специалисты, только начинающие свой профессиональный путь, особенно уязвимы к этим факторам, которые в конечном итоге могут привести к профессиональному выгоранию, которому молодые врачи подвержены больше, чем их опытные коллеги», - отмечает Татьяна Семиглазова.



Организаторы «Школы» подчёркивают, что обучение, проживание и питание бесплатное – проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, а партнёром выступает Российское общество клинической онкологии (RUSSCO).



Приём заявок уже открыт. Принять участие в «Школе» могут ученые-онкологи в возрасте до 45 лет, ведущие и/ или планирующие научные исследования в области онкологии. Заявить об участии можно на сайте rakfond-shkola.ru.

