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    Воду из-за испытаний отключат в нескольких районах Петербурга и Ленобласти

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    5 комментариев

    На этой неделе — с 15 по 21 июля — в восьми районах Петербурга и Ленобласти пройдут гидравлические испытания, сообщает городская администрация.

    ГУП «ТЭК СПб» проведет девять испытаний на территории Красносельского, Выборгского, Невского и Московского районов. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — испытания в Центральном районе 16 и 17 июля. В четверг, 18 июля, трубы будут проверять на прочность в Выборгском и Калининском районах. Помимо этого, испытания пройдут в деревне Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района. Также на этой неделе ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 16 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах. «Теплоэнерго» проведет четыре испытания в Калининском и Невском районах.

    «Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. Теплоэнергетики проверят работу порядка 250 километров тепловых сетей», — добавили в компании.

    Даты проведения гидравлических испытаний «Теплосети» по конкретному адресу можно посмотреть на сайте компании.

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    Комментарии 5

    hayalci3315 Июл 2024 в 12:26
    c 17 по 31, а не с 15 по 21.... Не надо дезинформировать население. 2 недели не будет горячей воды.
    +0−0
    Дядя Бо15 Июл 2024 в 11:34
    Ещё Матвиенко обещала отключать ГВС максимум на 3 дня. Но в РФ 3 дня иногда растягиваются и на несколько лет, так что на 2 недели грех жаловаться.
    +3−0
    Заливщик голосовых планок15 Июл 2024 в 11:33
    Однако, масштаб поражает!
    +1−0
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