Воду из-за испытаний отключат в нескольких районах Петербурга и Ленобласти

На этой неделе — с 15 по 21 июля — в восьми районах Петербурга и Ленобласти пройдут гидравлические испытания, сообщает городская администрация.



ГУП «ТЭК СПб» проведет девять испытаний на территории Красносельского, Выборгского, Невского и Московского районов. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — испытания в Центральном районе 16 и 17 июля. В четверг, 18 июля, трубы будут проверять на прочность в Выборгском и Калининском районах. Помимо этого, испытания пройдут в деревне Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района. Также на этой неделе ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 16 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах. «Теплоэнерго» проведет четыре испытания в Калининском и Невском районах.