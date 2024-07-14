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    Плющенко «послал в космос» просивших его поддержать бойкот Олимпиады депутатов

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    6 комментариев

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что некоторые депутаты просили его поддержать бойкот летних Олимпийских игр в Париже. Слова экс-фигуриста 14 июля приводит Sport24.

    «Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем. <…> Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал Плющенко. Он напомнил, что спортсмены ежедневно трудятся для достижения результата к определенному временному отрезку. «Олимпиада раз в четыре года, на следующую можно не попасть», — добавил Плющенко.

    Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Впервые за 40 лет они не будут транслироваться по российскому телевидению. От участия в нейтральном статусе отказались пять российских теннисисток и сборная России по дзюдо. В Кремле заявили, что к любому решению спортсменов нужно относиться с уважением.

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    Комментарии 6

    73268842414 Июл 2024 в 21:10
    зачем он поcc aл в космос?
    +0−0
    alexpv14 Июл 2024 в 20:59
    Молодец Плющенко.А депутаты должны в знак протеста отказаться от своей работы и отдать зарплаты спорсменам.
    +4−0
    28206267514 Июл 2024 в 20:56
    Молодца!
    +3−0
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