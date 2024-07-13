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    Sports.ru: Олимпиаду в России показывать не будут

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    Олимпийские игры — 2024 в Париже не будут транслироваться по российскому телевидению. Об этом 13 июля сообщает корреспондент Sports.ru.

    По данным издания, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» не будут покупать права на телетрансляцию игр. Первые два, пишет издание, отказались из-за того, что в нынешнее время нельзя показывать игры без гимна и флага России. «Матч ТВ» же посчитал нецелесообразным тратиться на трансляцию Игр, в которых участвуют всего около десяти россиян.

    Также от покупки прав отказались онлайн-сервисы типа Okko, так как «с учетом отстранения российских спортсменов это событие не представляет большого интереса для аудитории в России».

    Это первый раз за 40 лет, когда Игры показаны не будут.

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    Комментарии 40

    Счастливый дедушка13 Июл 2024 в 17:31
    Ну и правильно! А то де би лоиды с соловья соскочат на время и ещё какие вопросы задавать начнут.
    +0−0
    VKuser17419822113 Июл 2024 в 17:02
    Вот мы и приехали в 1984 год......
    +1−0
    26178510113 Июл 2024 в 17:02
    Футбол у нас смотрят, потому и показывают. А игры без российских спортсменов действительно малоинтересны. Тем более, что для тех , кому интересны отдельные виды спорта есть более статусные соревнования, например ЧМ по легкой атлетике или плаванию, про теннис, футбол и регби и говорить нечего. Ну а для ценителей и страждущих найти онлайн трансляции не проблема
    +1−1
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