Sports.ru: Олимпиаду в России показывать не будут

Олимпийские игры — 2024 в Париже не будут транслироваться по российскому телевидению. Об этом 13 июля сообщает корреспондент Sports.ru.

По данным издания, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» не будут покупать права на телетрансляцию игр. Первые два, пишет издание, отказались из-за того, что в нынешнее время нельзя показывать игры без гимна и флага России. «Матч ТВ» же посчитал нецелесообразным тратиться на трансляцию Игр, в которых участвуют всего около десяти россиян.

Также от покупки прав отказались онлайн-сервисы типа Okko, так как «с учетом отстранения российских спортсменов это событие не представляет большого интереса для аудитории в России».