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    «К этому нужно относиться с уважением»: Песков о спортсменах, которые отказались ехать на Олимпиаду

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    9 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля высказался о спортсменах, которые отказались ехать на Олимпиаду в Париж, хотя их пригласили.

    «Это решение каждого спортсмена», — сказал Песков.

    Помимо этого, в Кремле призвали с уважением относиться к любому решению.

    «Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением», — заключил Дмитрий Песков.

    Пять российских теннисисток отказались участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Также решила не выступать сборная России по дзюдо. Команда не приняла условия, предложенные Международным олимпийским комитетом.

    Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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    Комментарии 9

    27626921610 Июл 2024 в 13:19
    В Кремле слишком уважительно стали относится ко многому "любому" нетерпимому.
    +0−0
    25346053110 Июл 2024 в 12:59
    Надо сбацать олимпиаду с "дружественными", там мы точно всех порвём.
    +2−0
    NSE10 Июл 2024 в 12:54
    Надо лучше спросить с кой кого, почему нашу страну теперь никуда не пускают, почему мы стали изгоями?
    +8−0
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