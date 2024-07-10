«К этому нужно относиться с уважением»: Песков о спортсменах, которые отказались ехать на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля высказался о спортсменах, которые отказались ехать на Олимпиаду в Париж, хотя их пригласили.
«Это решение каждого спортсмена», — сказал Песков.
Помимо этого, в Кремле призвали с уважением относиться к любому решению.
«Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением», — заключил Дмитрий Песков.
Пять российских теннисисток отказались участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Также решила не выступать сборная России по дзюдо. Команда не приняла условия, предложенные Международным олимпийским комитетом.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.