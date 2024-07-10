«К этому нужно относиться с уважением»: Песков о спортсменах, которые отказались ехать на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля высказался о спортсменах, которые отказались ехать на Олимпиаду в Париж, хотя их пригласили.



«Это решение каждого спортсмена», — сказал Песков.



Помимо этого, в Кремле призвали с уважением относиться к любому решению.



«Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением», — заключил Дмитрий Песков.

