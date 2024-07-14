    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 24

    1 м/с, вос

    760мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.74eur95.76

    Ван Гог, Нео и Андрей Миронов. Покушение на Трампа разобрали на мемы

    3759
    13 комментариев

    Экс-лидер США и участник новой президентской гонки Дональд Трамп, выживший после покушения, стал новым героем мемов. Пользователи Сети сравнивают политика с известным художником, героями популярных фильмов и другими политиками. «Фонтанка» 14 июля собрала самые вирусные картинки.

    Покушение на Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании, прозвучали три выстрела. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун Трампа уводили с кровью на лице, в этот момент он успел вскинуть руку в ободряющем жесте. Позже политик сообщил, что он в порядке, его сын рассказал, что отец в отличном расположении духа.

    В Сети маневренность экс-лидера США сравнили с Нео из фильма «Матрица», а ранение уха сопоставили с лишившимся мочки известным художником Винсентом Ван Гогом. Не обошлось и без советских фильмов.

    Особенно внимательные пользователи вспомнили фрагмент из легендарного кинофильма «Бриллиантовая рука», где актер Андрей Миронов в роли Геши схватился за ухо. «Вот судьба у Трампа, конечно. "Неубитый Кеннеди" прямо. Ну если он и теперь не выиграет выборы, то я не знаю», — написала журналистка Ксения Собчак.

    Под волну мемов попал и действующий президент США Джо Байден, в Сети указали на его возможный след в произошедшем. Также с того света Трампу передал «привет» убитый бывший президент Джон Кеннеди. Встретились и фото боеприпаса с неожиданной надписью на русском языке — «За ухо Трампа».

    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться

    «Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», — прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться

    Стрелок был ликвидирован, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвало его имя — это 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены.

    Действующий президент США Джозеф Байден осудил данный акт насилия, как и большинство высказавшихся мировых лидеров. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что всем сторонним наблюдателям было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности.

    Подробнее о том, какой политический исход мог быть, если бы покушение на экс-лидера США закончилось его смертью, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети
    Фото: соцсети

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    11111111111111814 Июл 2024 в 18:23
    В парикмахерской после начала стрижки клиента у кресла садится собачка мастера в выжидательной позе.
    —Мастер, скажите, а чего она ждёт?
    —Уха.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок14 Июл 2024 в 18:14
    Определенно одно: или снайпер очень меткий, или наглухо косой..
    +1−1
    Иван Кадачигов14 Июл 2024 в 17:55
    Эксперты говорят, что инсценировка крайне маловероятна. Трамп точно был не в курсе, короче.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close