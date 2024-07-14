Ван Гог, Нео и Андрей Миронов. Покушение на Трампа разобрали на мемы

Экс-лидер США и участник новой президентской гонки Дональд Трамп, выживший после покушения, стал новым героем мемов. Пользователи Сети сравнивают политика с известным художником, героями популярных фильмов и другими политиками. «Фонтанка» 14 июля собрала самые вирусные картинки.

Покушение на Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании, прозвучали три выстрела. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун Трампа уводили с кровью на лице, в этот момент он успел вскинуть руку в ободряющем жесте. Позже политик сообщил, что он в порядке, его сын рассказал, что отец в отличном расположении духа.

В Сети маневренность экс-лидера США сравнили с Нео из фильма «Матрица», а ранение уха сопоставили с лишившимся мочки известным художником Винсентом Ван Гогом. Не обошлось и без советских фильмов.

Особенно внимательные пользователи вспомнили фрагмент из легендарного кинофильма «Бриллиантовая рука», где актер Андрей Миронов в роли Геши схватился за ухо. «Вот судьба у Трампа, конечно. "Неубитый Кеннеди" прямо. Ну если он и теперь не выиграет выборы, то я не знаю», — написала журналистка Ксения Собчак.

Под волну мемов попал и действующий президент США Джо Байден, в Сети указали на его возможный след в произошедшем. Также с того света Трампу передал «привет» убитый бывший президент Джон Кеннеди. Встретились и фото боеприпаса с неожиданной надписью на русском языке — «За ухо Трампа».

Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





«Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», — прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Фото: соцсети Поделиться Поделиться





Стрелок был ликвидирован, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвало его имя — это 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены.

Действующий президент США Джозеф Байден осудил данный акт насилия, как и большинство высказавшихся мировых лидеров. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что всем сторонним наблюдателям было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности.

Подробнее о том, какой политический исход мог быть, если бы покушение на экс-лидера США закончилось его смертью, читайте в материале «Фонтанки».