«Насилие перенесено внутрь страны». В Кремле осудили покушение на Трампа

Кремль решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля, комментируя покушение на экс-президента США и участника новой президентской гонки Дональда Трампа.
По словам представителя Кремля, стиль работы администрации американского лидера заключается в решении вопросов силой без поиска компромиссов, что касается и решения мировых вопросов. «Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны. <…> Атмосфера, которая была создана вокруг кандидата Трампа и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — подчеркнул Песков, его слова передает в своем telegram-канале 14 июля журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Он также добавил, что всем сторонним наблюдателям было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности. «Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы», — заключил представитель Кремля.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло минувшей ночью во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Трампа ранили в ухо, после его быстро увели со сцены. В результате стрельбы еще один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Стрелок был ликвидирован, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвало его имя — это