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    «Насилие перенесено внутрь страны». В Кремле осудили покушение на Трампа

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    11 комментариев

    Кремль решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля, комментируя покушение на экс-президента США и участника новой президентской гонки Дональда Трампа.

    По словам представителя Кремля, стиль работы администрации американского лидера заключается в решении вопросов силой без поиска компромиссов, что касается и решения мировых вопросов. «Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны. <…> Атмосфера, которая была создана вокруг кандидата Трампа и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — подчеркнул Песков, его слова передает в своем telegram-канале 14 июля журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Он также добавил, что всем сторонним наблюдателям было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности. «Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы», — заключил представитель Кремля.

    Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло минувшей ночью во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Трампа ранили в ухо, после его быстро увели со сцены. В результате стрельбы еще один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Стрелок был ликвидирован, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвало его имя — это 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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    Комментарии 11

    Dmitry Antonov14 Июл 2024 в 15:23
    "Кремль решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы".
    Да, это так. Запрещённый Навальный, и не запрещённый Немцов, оба покойные, не дадут соврать.
    +0−0
    26592706614 Июл 2024 в 14:44
    Из всех государств только российский МИД сегодня начал пространно рассказывать, что Америка сама виновата.

    Этим и отличается аристократ от простолюдина, даже напялившего на себя регалии и барские шмотки. Аристократ знает, когда нужно отложить в сторону вражду и проявить солидарность. А мелкий злобный лавочник - нет.

    Первая реакция всегда показательна. Захарова вполне могла бы пуститься в свои никому не интересные размышления примерно завтра. А сегодня - только слова сочувствия и ничего больше.

    Всё-таки порода, а точнее, полное отсутствие таковой - это природное. Его не нарисуешь и не подделаешь.

    PS. Китайское высшее руководство пошло именно по пути аристократической солидарности, выразив поддержку и сочувствие Трампу без дополнительного бонуса своих рассуждений. Поэтому с товарищем Си Цзиньпином будут иметь дело, в отличие от.....

    Интересно посмотреть на реакцию еще одного высокопоставленного российского инфлюэнсера. Если, конечно, ему с утра поднесут рассол и расскажут новости.
    +8−3
    Эд Хэммет14 Июл 2024 в 14:39
    В отличие от Белого дома, кремль всегда стремится к решению вопросов не применением силы, а поиском компромисса. А насилие переносится не внутрь страны, а за её пределы.
    +3−2
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