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    Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна на севере Петербурга

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    1 комментарий

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых девочка выпала из окна девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля.

    По предварительным данным, девочка, которой через пару месяцев исполняется два года, оперлась на москитную сетку и упала вместе с ней с высоты первого этажа накануне вечером. Скорую к девятиэтажке в микрорайоне Шувалово-Озерки вызвала мать.

    Ребёнка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. Состояние пострадавшей уточняется.

    В петербургском Следственном комитете сообщали, что за шесть месяцев этого года в городе было зафиксировано семь случаев падений детей из окон по причине недосмотра взрослых. Из них четверо малышей падали вместе с москитной сеткой.

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    Комментарии 1

    28206267514 Июл 2024 в 11:55
    Этаж первый, чего раздуваем?
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