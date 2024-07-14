Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна на севере Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых девочка выпала из окна девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля.



По предварительным данным, девочка, которой через пару месяцев исполняется два года, оперлась на москитную сетку и упала вместе с ней с высоты первого этажа накануне вечером. Скорую к девятиэтажке в микрорайоне Шувалово-Озерки вызвала мать.

Ребёнка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. Состояние пострадавшей уточняется.

В петербургском Следственном комитете сообщали, что за шесть месяцев этого года в городе было зафиксировано семь случаев падений детей из окон по причине недосмотра взрослых. Из них четверо малышей падали вместе с москитной сеткой.