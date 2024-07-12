Женщина неожиданно родила ребенка в туалете самолета. Акушерами стали бортпроводник и пожарный.

На самолете, прибывшем в Париж рейсом Finnair утром 12 июля, оказалось на одного пассажира больше, чем при посадке. В полете родился ребенок у женщины. Акушерами стали бортпроводник и пожарный.
О том, что во время утреннего рейса Finnair в Париж в туалете родила женщина, рассказал финский пожарный Олли Паавола изданию «Хельсингин саномат». В компании Finnair подтвердили эту информацию и сообщили, что роды случились в полете, за час до приземления.
Когда стюардессы обратились к пассажирам с вопросом, нет ли среди них врача или фельдшера, Паавола, работающий пожарным-фельдшером в Кераве, вызвался помочь. Он уже имел опыт — принимал роды на работе, свои дети у него тоже есть.
По его словам, когда он пришел к туалету, молодая мать сидела внутри в неестественной позе и «половинку ребенка придерживала руками». Ей помогли, перевязали пуповину, надели новорожденному шапочку из марли.
«Ребенок нормального размера, но сразу после рождения не издавал ни звука», - рассказал пожарный, он согревал мальчика и массировал ему стопы. В результате, ребенок «проснулся».
Паавола говорит, что все эти события стали неожиданностью для женщины - роды начались раньше запланированного времени.