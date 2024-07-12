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    Женщина неожиданно родила ребенка в туалете самолета. Акушерами стали бортпроводник и пожарный.

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    1 комментарий

    На самолете, прибывшем в Париж рейсом Finnair утром 12 июля, оказалось на одного пассажира больше, чем при посадке. В полете родился ребенок у женщины. Акушерами стали бортпроводник и пожарный.

    О том, что во время утреннего рейса Finnair в Париж в туалете родила женщина, рассказал финский пожарный Олли Паавола изданию «Хельсингин саномат». В компании Finnair подтвердили эту информацию и сообщили, что роды случились в полете, за час до приземления.

    Когда стюардессы обратились к пассажирам с вопросом, нет ли среди них врача или фельдшера, Паавола, работающий пожарным-фельдшером в Кераве, вызвался помочь. Он уже имел опыт — принимал роды на работе, свои дети у него тоже есть.

    По его словам, когда он пришел к туалету, молодая мать сидела внутри в неестественной позе и «половинку ребенка придерживала руками». Ей помогли, перевязали пуповину, надели новорожденному шапочку из марли.

    «Ребенок нормального размера, но сразу после рождения не издавал ни звука», - рассказал пожарный, он согревал мальчика и массировал ему стопы. В результате, ребенок «проснулся».

    Паавола говорит, что все эти события стали неожиданностью для женщины - роды начались раньше запланированного времени.

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    Комментарии 1

    alexpv12 Июл 2024 в 19:43
    Представляю в какой ступор впали бы наши российские погранцы, так как у матери не был вписан ребенок в паспорт и не было заветного штампика)
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