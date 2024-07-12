Замминистра промышленности Алтайского края погиб в страшном ДТП на Чуйском тракте

Машина заместителя министра промышленности Алтайского края попала в смертельное ДТП днем 12 июля. Чиновник ехал из командировки. В аварии погибли двое, есть пострадавшие.
Около двух часов дня по местному времени на 218-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись автомобили Toyota Camry и LADA Largus, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Обе машины, судя по фото, сильно повреждены, от «Тойоты» осталось месиво из металла.
В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали с травмами. Как пишет NGS22.RU со ссылкой на правительство Алтайского края, один из погибших — 64-летний замминистра промышленности региона Владимир Локтюшов. Он возвращался из командировки.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Расследование взяло на контроль руководство ГУ МВД по Алтайскому краю.