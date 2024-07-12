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    Замминистра промышленности Алтайского края погиб в страшном ДТП на Чуйском тракте

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    4 комментария
    Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
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    Машина заместителя министра промышленности Алтайского края попала в смертельное ДТП днем 12 июля. Чиновник ехал из командировки. В аварии погибли двое, есть пострадавшие.

    Около двух часов дня по местному времени на 218-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись автомобили Toyota Camry и LADA Largus, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Обе машины, судя по фото, сильно повреждены, от «Тойоты» осталось месиво из металла.

    Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
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    В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали с травмами. Как пишет NGS22.RU со ссылкой на правительство Алтайского края, один из погибших — 64-летний замминистра промышленности региона Владимир Локтюшов. Он возвращался из командировки.

    Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
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    По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Расследование взяло на контроль руководство ГУ МВД по Алтайскому краю.

    Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
    Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
    Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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    Комментарии 4

    28206267512 Июл 2024 в 16:07
    Бабло, бабло по трассе не раскидано????
    +0−0
    25346053112 Июл 2024 в 15:29
    Замминистра и в Ладе?
    +0−2
    zoera12 Июл 2024 в 15:23
    Такая широкая дорога и без разделительного ограждения!!! Никогда у нас дороги строить не научатся. И от дураков никогда не избавимся.
    +4−0
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