Завершается прием заявок на конкурс Miss SUP — 2024. Скоро голосование!

До окончания приема заявок на конкурс Miss SUP осталось несколько часов. Если вы хотите принять участие, успейте подать заявку до 18:00 12 июля.
Этот конкурс выделяется среди других номинаций Фонтанки SUP — он самый жаркий! Все участницы и финалистки получат заслуженное внимание читателей портала «Фонтанка.ру», десятков тысяч участников и зрителей карнавала. Девушкам, которые пройдут в финал, вручат подарки от организаторов и партнеров фестиваля. А победительница заберет главный приз — сап-доску от генерального партнера: Мегамаркета.
Всё что вам нужно сделать:
- зарегистрироваться на карнавал Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP;
- до 18:00 12 июля прислать свою горизонтальную фотографию с SUP-доской в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте». В теме сообщения укажите: MISS SUP-2024, а в тексте — полные ФИО, дату рождения, мобильный телефон и e-mail. Участвовать могут только девушки старше 18 лет.
15 июля фотографии всех участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» — начнется открытое голосование. 10 девушек, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий, заключительный этап. Он состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.
Не сомневайтесь себе! Советы о том, как занять первое место, и почему стоит участвовать в конкурсе, ищите в интервью с тренером финалисток и обладательницей титула Miss SUP — 2023.
Подробнее о конкурсе читайте здесь.