Завершается прием заявок на конкурс Miss SUP — 2024. Скоро голосование!

До окончания приема заявок на конкурс Miss SUP осталось несколько часов. Если вы хотите принять участие, успейте подать заявку до 18:00 12 июля.



Этот конкурс выделяется среди других номинаций Фонтанки SUP — он самый жаркий! Все участницы и финалистки получат заслуженное внимание читателей портала «Фонтанка.ру», десятков тысяч участников и зрителей карнавала. Девушкам, которые пройдут в финал, вручат подарки от организаторов и партнеров фестиваля. А победительница заберет главный приз — сап-доску от генерального партнера: Мегамаркета.

