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    Фонтанка SUP

    Завершается прием заявок на конкурс Miss SUP — 2024. Скоро голосование!

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    До окончания приема заявок на конкурс Miss SUP осталось несколько часов. Если вы хотите принять участие, успейте подать заявку до 18:00 12 июля.

    Этот конкурс выделяется среди других номинаций Фонтанки SUP — он самый жаркий! Все участницы и финалистки получат заслуженное внимание читателей портала «Фонтанка.ру», десятков тысяч участников и зрителей карнавала. Девушкам, которые пройдут в финал, вручат подарки от организаторов и партнеров фестиваля. А победительница заберет главный приз — сап-доску от генерального партнера: Мегамаркета.

    Всё что вам нужно сделать:

    • зарегистрироваться на карнавал Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP;
    • до 18:00 12 июля прислать свою горизонтальную фотографию с SUP-доской в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте». В теме сообщения укажите: MISS SUP-2024, а в тексте — полные ФИО, дату рождения, мобильный телефон и e-mail. Участвовать могут только девушки старше 18 лет.

    15 июля фотографии всех участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» — начнется открытое голосование. 10 девушек, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий, заключительный этап. Он состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.

    Не сомневайтесь себе! Советы о том, как занять первое место, и почему стоит участвовать в конкурсе, ищите в интервью с тренером финалисток и обладательницей титула Miss SUP — 2023.

    Подробнее о конкурсе читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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