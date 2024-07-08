«Возможность не стесняясь заявить о себе». Тренер Miss SUP — о том, зачем участвовать в конкурсе

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Miss SUP — один из традиционных конкурсов международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. Как к нему подготовиться? Каким девушкам удается победить? И зачем вообще в этом участвовать? Спросили у Виолетты Васильевой — она ежегодно готовит участниц к выходу на сцену и проводит зажигательные разминки на фестивале «Пиратская гавань».



— Виолетта, что вы вообще думаете о конкурсе?

— Я думаю, участие в Miss SUP — это потрясающая возможность не стесняясь заявить о себе и проявить себя во всей красе. К тому же конкурс способствует популяризации здоровой, спортивной красоты, и отлично вписывается в тренд на ЗОЖ и активность. Так что я бы однозначно сама участвовала, если бы не была тренером финалисток.



— Каким девушкам удается пройти в финал? У них есть общие черты?

— В финал конкурса проходят разные девушки: для этого не нужно быть профессиональной моделью, иметь высокий рост и длинные ноги. Но у финалисток действительно есть отличительная черта: они все — особенные. У каждой — своя изюминка. Кто-то действительно бесконечно красив, кто-то — очень творческий, а кто-то — супер-улыбчивый.



— Финал конкурса представляет собой дефиле — оно проходит во время фестиваля Фонтанка SUP. Как вы готовите девушек к выходу на сцену?

— За некоторое время до этого мы собираем всех участниц, и я делюсь с ними лайфхаками: как лучше себя презентовать. Само собой, нужно выглядеть эффектно и аккуратно, но ведь красота — это не только про внешность и наряд. Важны осанка и правильная походка. Именно от них зависит то, как тебя воспринимают окружающие.

Я проговариваю всё это с девушками. Дальше они применяют полученные знания на сцене и добиваются того, что хотят.



— А какие качества помогают девушкам победить в финале?

— Я думаю, это умение подчеркнуть главные особенности и достоинства своей личности. Девушки, которые делают это умело, всегда побеждают.

— Нужна ли для победы какая-либо дополнительная подготовка?

— По-моему, сами по себе занятия сап-серфингом — это прекрасный способ подготовиться к конкурсу. Потому что регулярные занятия на сап-бордах — плавание с веслом или сап-йога, которую я преподаю, — помогают поддерживать себя в форме, сохранять тонус и гибкость. Если человек занимается этим регулярно, разумеется, это прекрасно сказывается и на его фигуре, и на внешности, и на осанке и походке, о которых я уже говорила. К тому же все виды активности на свежем воздухе отлично сказываются на цвете лица и дают нам заряд бодрости.



— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет участвовать, но боится?

— Быть смелее! Уметь проявляться, быть яркой, смелой, открытой и активной — это очень здорово. Скромность, конечно, красит человека, — но в серый цвет.

Тем более что на фестивале организаторы и зрители с невероятной теплотой встречают всех участниц конкурса. Поддержка точно будет на высоте — так что бояться совершенно нечего.

Как видите, чтобы участвовать и победить в конкурсе Miss SUP, много не нужно. Главное — быть собой и улыбаться! Генеральный партнер фестиваля Фонтанка SUP — Мегамаркет — подарит девушке, занявшей первое место, сап-доску.

Ждем ваши заявки до 18:00 12 июля. Всё, что вам нужно сделать:

зарегистрироваться на карнавал Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP; до 18:00 12 июля прислать свою горизонтальную фотографию с SUP-доской в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте». В теме сообщения укажите: MISS SUP-2024, а в тексте — полные ФИО, дату рождения, мобильный телефон и e-mail. Участвовать могут только девушки старше 18 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала фотографии всех участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» — начнется открытое голосование. 10 девушек, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий, заключительный этап. Он состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.



Всех участниц финала ждут призы от организатора и партнеров фестиваля.



Подробнее о конкурсе читайте здесь.

