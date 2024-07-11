ЗСД несколько дней будут ограничивать у Васильевского острова

Строительство Шкиперской развязки на несколько дней ограничит движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга. Часть съездов будут перекрывать.

С 23:00 12 июля до 03:00 13 июля в районе примыкания съезда Шкиперской развязки будет ограничен проезд по двум левым полосам ЗСД при движении в направлении от набережной Макарова к набережной Екатерингофки. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».



В субботу, 13 июля, с 03:00 до 05:00 ограничат движение по двум правым полосам того же участка ЗСД. Одновременно будет закрыт съезд на намывные территории.

В воскресенье, 14 июля, будет два этапа. С 02:00 до 03:30 в районе примыкания развязки ограничат движение по одной правой полосе основного хода ЗСД в том же направлении и закроют съезд с намывных территорий на основной ход ЗСД в сторону набережной Екатерингофки. А с 03:30 до 05:00 будет ограничено движение по одной правой полосе в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова и закрыт съезд с намывных территорий на ЗСД в сторону набережной Макарова.