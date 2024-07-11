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    ЗСД несколько дней будут ограничивать у Васильевского острова

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    1 комментарий

    Строительство Шкиперской развязки на несколько дней ограничит движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга. Часть съездов будут перекрывать.

    С 23:00 12 июля до 03:00 13 июля в районе примыкания съезда Шкиперской развязки будет ограничен проезд по двум левым полосам ЗСД при движении в направлении от набережной Макарова к набережной Екатерингофки. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    В субботу, 13 июля, с 03:00 до 05:00 ограничат движение по двум правым полосам того же участка ЗСД. Одновременно будет закрыт съезд на намывные территории.

    В воскресенье, 14 июля, будет два этапа. С 02:00 до 03:30 в районе примыкания развязки ограничат движение по одной правой полосе основного хода ЗСД в том же направлении и закроют съезд с намывных территорий на основной ход ЗСД в сторону набережной Екатерингофки. А с 03:30 до 05:00 будет ограничено движение по одной правой полосе в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова и закрыт съезд с намывных территорий на ЗСД в сторону набережной Макарова.

    Наконец, 15 июля с 02:00 до 03:30 ограничат движение по одной правой полосе ЗСД в направлении к набережной Екатерингофки с закрытием съезда с намывных территорий на основной ход в сторону Екатерингофки. А с 03:30 до 05:00 ограничат правую полосу в направлении набережной Макарова и закроют съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Макарова.

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    ПетербургЗСДОграничения движения транспорта
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    Комментарии 1

    Leningradas_Velns11 Июл 2024 в 21:47
    ну, раз забыли сделать съезд при "проекте", а теперь вспомнили, то... проезд должен быть за их счет, в любом случае бесплатным, для пользователей: услуга оказана не в должном объёме. За что деньги дерут?
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