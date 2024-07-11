ФСБ заявила о предотвращенной атаке на православный храм в Майкопе. Теракт планировал выходец из Центральной Азии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 11 июля сообщила о предотвращении террористической атаки на православный храм в столице Адыгеи Майкопе. Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно пресс-релизу, атаку готовил член одной из международных террористических организаций — уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона. О какой стране и какой организации идет речь, не уточняется. Зато утверждается, что террорист планировал убийство священнослужителей и поджог здания, видеосъемку акции для последующей пропаганды идей террористической организации и побег за рубеж. Ему удалось провести разведку местности, составить схему атаки и изготовить самодельные зажигательные устройства.
Сотрудники ФСБ, как заявляется, «своевременно выявили» деятельность террориста и задержали его. При обыске у него обнаружили флаг террористической организации и «запрещенные материалы».
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.