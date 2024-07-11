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    ФСБ заявила о предотвращенной атаке на православный храм в Майкопе. Теракт планировал выходец из Центральной Азии

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    5 комментариев

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) 11 июля сообщила о предотвращении террористической атаки на православный храм в столице Адыгеи Майкопе. Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно пресс-релизу, атаку готовил член одной из международных террористических организаций — уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона. О какой стране и какой организации идет речь, не уточняется. Зато утверждается, что террорист планировал убийство священнослужителей и поджог здания, видеосъемку акции для последующей пропаганды идей террористической организации и побег за рубеж. Ему удалось провести разведку местности, составить схему атаки и изготовить самодельные зажигательные устройства.

    Сотрудники ФСБ, как заявляется, «своевременно выявили» деятельность террориста и задержали его. При обыске у него обнаружили флаг террористической организации и «запрещенные материалы».

    Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.

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    ФСБЦосТерактХрамАдыгеяМайкопТеррорист
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    Комментарии 5

    Абрикосов11 Июл 2024 в 15:36
    больше...
    их надо больше...
    везите еще ...
    +0−0
    Snow*11 Июл 2024 в 15:25
    Молодцы, муха не пролетит! Граница на замке!
    +0−0
    mol4un11 Июл 2024 в 15:14
    А про коридор на украинской границе почему не упоминается?
    +2−0
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