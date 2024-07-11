Водитель сбил подростка во Мге и скрылся. Задержали юного байкера

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего в Кировском районе Ленобласти ночью
ДТП случилось в 0:37 на Железнодорожной улице в поселке Мга, стало известно «Фонтанке»
В 17:10 того же дня полицейские задержали во Мге
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Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего в Кировском районе Ленобласти ночью
ДТП случилось в 0:37 на Железнодорожной улице в поселке Мга, стало известно «Фонтанке»
В 17:10 того же дня полицейские задержали во Мге
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