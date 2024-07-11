Водитель сбил подростка во Мге и скрылся. Задержали юного байкера

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего в Кировском районе Ленобласти ночью 10 июля . По следам скрывшегося водителя задержали ровесника пострадавшего.



ДТП случилось в 0:37 на Железнодорожной улице в поселке Мга, стало известно «Фонтанке» 11 июля . Неизвестный водитель вне зоны пешеходного перехода сбил 17-летнего местного жителя и скрылся. Пострадавшего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил серьезные травмы головы.