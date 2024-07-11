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    Водитель сбил подростка во Мге и скрылся. Задержали юного байкера

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    1 комментарий

    Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего в Кировском районе Ленобласти ночью 10 июля. По следам скрывшегося водителя задержали ровесника пострадавшего.

    ДТП случилось в 0:37 на Железнодорожной улице в поселке Мга, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Неизвестный водитель вне зоны пешеходного перехода сбил 17-летнего местного жителя и скрылся. Пострадавшего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил серьезные травмы головы.

    В 17:10 того же дня полицейские задержали во Мге 17-летнего петербуржца. По предварительным данным, он управлял питбайком без госномеров. В отношении молодого человека возбудили административные дела о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью, и оставлении места ДТП.

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    Комментарии 1

    Ана нас11 Июл 2024 в 11:57
    Связь этих двух событий только мне непонятна?
    +2−1
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