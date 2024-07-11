Скончался актер Бенджи Грегори из сериала «Альф»

Ушел из жизни 46-летний американский актер Бенджи Грегори, сыгравший в сериале «Альф» мальчика Брайана Таннера. Об этом
Автор: ALFtv / YouTube
По данным издания, сестра Грегори рассказала, что актер страдал биполярным расстройством, депрессией и нарушениями сна. Его нашли мертвым в его машине в Аризоне в июне. Причина смерти не установлена. Однако близкие актера считают, что он уснул в машине и погиб от теплового удара вместе со своей собакой: воздух в салоне сильно нагрелся из-за аризонской жары.
Бенджи Грегори сыграл также в сериалах «Команда А» и «Сумеречная зона». В 2003 году он ушел из индустрии развлечений и поступил на службу в ВМС США, а в 2005 году уволился оттуда по состоянию здоровья.