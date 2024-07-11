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    Скончался актер Бенджи Грегори из сериала «Альф»

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    2 комментария

    Ушел из жизни 46-летний американский актер Бенджи Грегори, сыгравший в сериале «Альф» мальчика Брайана Таннера. Об этом 10 июля сообщило издание TMZ.

    Автор: ALFtv / YouTube

    По данным издания, сестра Грегори рассказала, что актер страдал биполярным расстройством, депрессией и нарушениями сна. Его нашли мертвым в его машине в Аризоне в июне. Причина смерти не установлена. Однако близкие актера считают, что он уснул в машине и погиб от теплового удара вместе со своей собакой: воздух в салоне сильно нагрелся из-за аризонской жары.

    Бенджи Грегори сыграл также в сериалах «Команда А» и «Сумеречная зона». В 2003 году он ушел из индустрии развлечений и поступил на службу в ВМС США, а в 2005 году уволился оттуда по состоянию здоровья.

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    Умер актер
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    Комментарии 2

    Хенде хох11 Июл 2024 в 09:19
    Сериал помню крутили по телеку..но ни одной серии так и не посмотрел..)
    +0−0
    Fedorov198311 Июл 2024 в 08:41
    помню помню сериал из 90х
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