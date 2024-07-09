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    За полгода россияне потратили на покупку автомобилей почти 7 миллиардов рублей

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    3 комментария

    На покупку автомобилей за 6 месяцев этого года россияне потратили 6,93 миллиарда рублей, причем лишь 37 %, или 2,59 миллиарда, — на приобретение машин новых, об этом 9 июля на пресс-конференции рассказал президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин. По его подсчетам, в текущем году рынок вырастет до 15 триллионов рублей.

    Год назад емкость авторынка составила 12,64 триллиона рублей, из них 27 %, или 3,37 миллиарда рублей, — это емкость рынка автомобилей без пробега.

    «Если перевернуть эту картинку по отношению к удешевлению курса рубля к доллару, мы видим, что в прошлом году рынок восстановился до уровня 2013 года, а в этом году немного превысит. Это превышение — девальвация рубля. В 2013 году доллар стоил 30 рублей, сейчас примерно 100. То есть, к сожалению, рынок не растет», — заключил Алексей Подщеколдин.

    Фото: РОАД
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    Существенно снизилась и покупательная способность россиян. Если в 2013 году покупал новый автомобиль каждый третий россиянин, то сегодня — лишь каждый пятый.

    «Каждый хочет себе позволить новый автомобиль, но беда в том, что новый автомобиль стал очень дорого стоить, и люди идут на рынок с пробегом. Все рапортуют о росте рынка к прошлому году. А по отношению к чему он растет? К низкой базе», — резюмировал Алексей Подщеколдин.

    Фото: РОАД

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    Комментарии 3

    houspi09 Июл 2024 в 12:37
    Сколько это будет в штуках?
    +0−0
    chip109 Июл 2024 в 12:16
    "В 2013 году доллар стоил 30 рублей, сейчас примерно 100. То есть, к сожалению, рынок не растет»
    Товарищ Подщеколдин учитывая инфляцию рубля, забыл учесть инфляцию самого доллара за 10 лет, а это по данным США - 35%, то есть 1 $ в 2013 году= 1,35 $ сегодня. Имеем уверенный спад российского рынка!
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