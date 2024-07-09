За полгода россияне потратили на покупку автомобилей почти 7 миллиардов рублей

На покупку автомобилей за 6 месяцев этого года россияне потратили 6,93 миллиарда рублей, причем лишь 37 %, или 2,59 миллиарда, — на приобретение машин новых, об этом 9 июля на пресс-конференции рассказал президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин. По его подсчетам, в текущем году рынок вырастет до 15 триллионов рублей.



Год назад емкость авторынка составила 12,64 триллиона рублей, из них 27 %, или 3,37 миллиарда рублей, — это емкость рынка автомобилей без пробега.



«Если перевернуть эту картинку по отношению к удешевлению курса рубля к доллару, мы видим, что в прошлом году рынок восстановился до уровня 2013 года, а в этом году немного превысит. Это превышение — девальвация рубля. В 2013 году доллар стоил 30 рублей, сейчас примерно 100. То есть, к сожалению, рынок не растет», — заключил Алексей Подщеколдин.