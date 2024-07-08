Под Петербургом сбили подростка, ехавшего на велосипеде по краю дороги

В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Ломоносовском районе, в котором серьезно пострадал юный велосипедист из Петербурга. Он попал под колеса автомобиля.



ДТП случилось в 20:10 6 июля на 2-м километре подъезда к деревне Ретселя, сообщает 8 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 39-летняя жительница Шушар на Suzuki Vitara, двигаясь от Туутари-парка в сторону Гатчинского шоссе, сбила 16-летнего петербуржца, который ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП подросток получил множественные переломы костей черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке». Пострадавшего поместили в реанимацию.