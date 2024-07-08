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    Под Петербургом сбили подростка, ехавшего на велосипеде по краю дороги

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    16 комментариев

    В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Ломоносовском районе, в котором серьезно пострадал юный велосипедист из Петербурга. Он попал под колеса автомобиля.

    ДТП случилось в 20:10 6 июля на 2-м километре подъезда к деревне Ретселя, сообщает 8 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 39-летняя жительница Шушар на Suzuki Vitara, двигаясь от Туутари-парка в сторону Гатчинского шоссе, сбила 16-летнего петербуржца, который ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.

    В результате ДТП подросток получил множественные переломы костей черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке». Пострадавшего поместили в реанимацию.

    По факту произошедшего ведется проверка. Автомобилистка за 2023–2024 годы за нарушения ПДД привлекалась три раза, все — за превышение скорости.

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    Комментарии 16

    firma08 Июл 2024 в 12:51
    Для жительниц ПДД не написаны ещё, поэтому наказания не будет
    +0−1
    Alex00008 Июл 2024 в 12:12
    Вот вышел покурить. За 5 минут - 4 велосипеда и несколько самокатов пересекли пешеходные переходы, не спешиваясь. Ни одного - по правилам. С таким уровнем безотвественности на дорогах всего этого быть не должно точно.
    +4−1
    Jot08 Июл 2024 в 12:12
    Хоть бы выздоровел пацан, удачи ему.
    Но есть подозрение, что он ехал без шлема, меньше бы пострадал.
    Кто катается, поняли? Шлем!!!
    +1−0
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